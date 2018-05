Mísia e Pedro Moutinho em Macau para um concerto de fado com a Orquestra Chinesa

Mísia, pioneira do movimento do novo fado e figura de culto no universo internacional, e Pedro Moutinho, o irmão mais novo num trio de grandes vozes fadistas, são os convidados da Orquestra Chinesa de Macau. Foram ambos distinguidos com o Prémio Amália Rodrigues. O concerto, dirigido pelo maestro Liu Sha, encerra o XXIX Festival de Artes de Macau a 31 de Maio, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau.

Cláudia Aranda

O XXIX Festival de Artes de Macau (FAM) apresenta um concerto de fado protagonizado pelos cantores Mísia e Pedro Moutinho, acompanhados pela Orquestra Chinesa de Macau, liderada pelo maestro Liu Sha. O concerto realiza-se a 31 de Maio pelas 20h, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau.

Mísia é a pioneira do movimento do novo fado que surge na década de 1990. Com um estilo muito pessoal, contemporâneo e uma atitude quase transgressora em relação àquela que era a tradição mais conservadora do fado, coube a Mísia abrir o seu próprio caminho e reinventar este universo, a partir de 1991.

A fadista tem 13 discos editados e celebrou em 2017 o 25º aniversário de carreira com o álbum “Do Primeiro Fado ao Último Tango”, uma retrospectiva dos melhores e maiores êxitos, que resultou numa nova digressão mundial e numa série de eventos comemorativos. Foi distinguida com o Prémio Amália Rodrigues em 2012.

José Saramago, Prémio Nobel da Literatura, escreveu para a sua voz. O realizador francês Patrice Leconte rodou um dos seus videoclips (Duas Luas, 2001). John Turturro escolheu-a para o seu filme “Passione” (2010) e William Christie coreografou-a em la Cité de la Musique em Paris (2004). Durante anos consolida uma carreira internacional, canta nos palcos de maior prestígio internacional, como a Filarmónica de Berlim, Festival de Avignon, Teatro Nacional de São Carlos (Lisboa), Teatro Chatelet (Paris), Town Hall (Nova Iorque), Le Carré Amsterdam, Cocoon Theater (Tóquio).

Mísia nasceu na cidade do Porto e é a terceira geração de artistas na sua família pelo lado materno. A mãe era bailarina de música clássica espanhola, a avó artista de ‘music hall’ e ‘burlesque’, ambas de Barcelona. A fadista viveu no Porto até à adolescência, durante a qual por vezes cantava como amadora nas casas de fado. Aos 20 anos instala-se em Barcelona e depois da canção, dança, ‘music hall’, televisão, em 1991 regressa a Portugal e a Lisboa para construir um repertório próprio dentro do universo do fado. Mísia passou depois a juventude a ouvir fado e “a encontrar a sua voz” nas casas de fado de Lisboa. “Não há escola de fado, o fado deve ser cantado a partir da nossa própria experiência”, disse numa entrevista ao jornal inglês “Independent”.

Pedro Moutinho, o mais novo de um trio grande

“Não há razão para cantar o fado se não tiver alguém para ouvi-lo”, terá dito uma vez Pedro Moutinho, que também se fez fadista a cantar nas casas de fado de Lisboa. Pedro Moutinho, o irmão mais novo num trio de grandes vozes do fado, sendo Camané o mais velho, e Hélder o irmão do meio, conta já com diversos álbuns bem recebidos pela crítica, e um Prémio Amália Rodrigues, em 2008.

Depois de Primeiro Fado (2003), Encontro (2006), Um Copo de Sol (2009) e Lisboa Mora Aqui (2010), o fadista gravou um disco-colectânea, uma espécie de rearranjo de fados sob nova temática, O Fado em Nós, em 2016. Cantou e gravou duetos inesperados e inéditos com Mayra Andrade no clássico “Alfama”, e Tiago Bettencourt, no tema de sua autoria “Vou-te levando em segredo”.

O fadista nascido em Oeiras, em 11 de Novembro de 1976, partilha o apelido com os irmãos Carlos e Hélder. Em comum com eles tem, também, a paixão pelo fado, que canta desde os onze anos. Pedro Moutinho, Helder Moutinho e Camané cresceram numa família enraizada na música tradicional portuguesa. O bisavô do trio já cantava na infância, passando o talento para as gerações seguintes. É nas casas de fado que Pedro Moutinho sempre se apresentou. Em 2007 foi convidado pelo realizador espanhol Carlos Saura para integrar o elenco de fadistas no documentário Fados.

O programa deste concerto inclui temas como “Fado Adivinha”, “Fogo Preso”, “Lágrima”, “Tive um Coração, Perdi-o”, “Garras dos Sentidos”, “Ao Deus Dará”, “Veio a Saudade”, “Alfama”, além de outros.