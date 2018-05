MAM acolhe colecção centenária de obras de cerâmica de Shiwan

Inaugura hoje, no Museu de Arte de Macau (MAM), uma exposição que irá apresentar ao público duas séries de obras de cerâmica de Shiwan, nomeadamente 12 e 34 conjuntos de “Cumeeiras de Shiwan” e de “Obras de Cerâmica de Shiwan da Autoria de Mestres Célebres”.

De acordo com um comunicado do Instituto Cultural (IC), a combinação das “Cumeeiras de Shiwan” e arquitectura cantonense tradicional “era outrora omnipresente no quotidiano dos habitantes cantonenses, reflectindo o estilo e interesse tradicionais da região de Lingnan”.

As “Cumeeiras de Shiwan” apresentadas na exposição foram criadas há 144 anos, por Wu Qiyu, um célebre fabricante de cumeeiras de Shiwan no primeiro ano do reinado do Imperador Guangxu (1874). Estas peças são relativamente raras entre as cumeeiras de Shiwan existentes, contando com características de flores e frutos da região de Lingnan, bem como personagens da ópera cantonense. A mostra apresentará ainda as distintivas cumeeiras das criaturas míticas e personagens lendárias chinesas “de modo a revelar o charme das cumeeiras de Shiwan tradicionais a partir de diferentes perspectivas”, acrescenta a nota do IC.

A série “Obras de Cerâmica de Shiwan Autoria de Mestres Célebres”, por sua vez, inclui esculturas de personagens criadas por Pan Yushu e Chen Weiyan, outrora coleccionadas por Manuel da Silva Mendes, constituindo igualmente obras-primas do período de inovação das artes em cerâmica de Shiwan dos inícios do século XX.

A série expõe também rascunhos de miniaturas desenhados por Pan Yushu em Macau, obras com estilo artístico tradicional de Shiwan criadas pelo primeiro mestre artesão chinês e herdeiro do estilo de Pan Yushu, Liu Chuan.

A exposição estará patente até 12 de Agosto.