Macau e Tailândia assinam memorando para reforçar laços bilaterais

Macau e a província de Phuket, na costa oeste da Tailândia, vão geminar-se, após um memorando de entendimento assinado ontem, em Banguecoque. O memorando foi assinado durante um encontro entre Chui Sai On e o ministro dos Negócios Estrangeiros tailandês, Don Pramudwinai, na capital da Tailândia.

De acordo com o documento, Macau e Phuket “vão cooperar sob o princípio de igualdade e reciprocidade, com o objectivo de impulsionar o desenvolvimento próspero dos dois territórios, e desenvolver, de forma abrangente, o intercâmbio e a cooperação em várias áreas”.

Chui Sai On salientou, durante o encontro, as potencialidades de cooperação entre os dois territórios em matéria de turismo e cultura, como também a possibilidade de ampliar o intercâmbio e a cooperação às áreas da economia, do comércio, da educação e da medicina tradicional.

Prevê-se também impulsionar os contactos directos e a colaboração estreita entre os respectivos departamentos dos dois lados, incentivando o intercâmbio e visitas mútuas.

Por fim, responsáveis do Governo tailandês fizeram a apresentação do plano económico nacional “Tailândia 4.0”, com o qual procuram formar uma cidade inteligente, desenvolver as tecnologias de informação e criar um “corredor económico”’ no leste do país.