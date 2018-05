Macau e Reino Unido mais próximos no estudo da demência e acessibilidade sem barreira

O Governo assinou um memorando de cooperação com a Universidade de Plymouth, do Reino Unido, para promoção de uma base de intercâmbios e colaboração entre os Serviços de Saúde de Macau e a instituição de ensino superior na área da medicina, serviços sociais, formação de pessoal e estudo académico.

O documento foi assinado pela sub-directora do organismo local, Ho Iok San, e pelo vice-reitor da Universidade de Plymouth, Simon Payne, e pelo director da Faculdade de Medicina Médica da mesma universidade, Robert Sneyd, numa visita de representantes de Macau ao Reino Unido “para estudar as instalações com acessibilidade sem barreiras e trabalho relacionado à criação de uma comunidade amiga da demência”, explicam os Serviços de Saúde, em comunicado.

A delegação local, que incluiu o coordenador do Grupo de Trabalho de Demência da Comissão de Prevenção e Controlo da Doença Crónica, Lo Iek Long, teve um encontro com Sarah Newton, ministra do Estado para a Saúde e Trabalho para Pessoas com Deficiência no Reino Unido, Debbie Abrahams, membro do Conselho de Demência Interpartidária do Reino Unido.

Os representantes de Macau também reuniram com a Associação Britânica para a Demência – uma instituição de prevenção e tratamento e estudo da demência com 230 filiais – e aceitou o convite para participarem no Simpósio Internacional e Académico de Demência de Plymouth, no qual comunicaram para uma plateia de 400 especialistas e académicos sobre a experiência e os resultados obtidos em Macau.