Eurovisão: Dez países apurados para a final de sábado

As canções da Áustria, Estónia, Chipre, Lituânia, Israel, República Checa, Bulgária, Albânia, Finlândia e Irlanda foram as mais votadas na primeira semi-final do Festival Eurovisão da Canção, que decorreu esta terça-feira na Altice Arena, em Lisboa, qualificando-se para a final.

Das 19 canções em competição na terça-feira, ficaram afastadas da final, marcada para sábado na Altice Arena, as músicas de: Suíça, Bielorrússia, Arménia, Bélgica, Croácia, Islândia, Azerbaijão, Grécia e Macedónia. A pontuação foi decidida por televoto (com um peso de 50%) e por júris nacionais (outros 50%). Todos os júris dos países que competem na semi-final votaram, bem como os júris de Portugal, do Reino Unido e de Espanha, países automaticamente qualificados para a final e cujas canções foram já apresentadas.

O Chipre, representado por Eleni Foureira, com o tema “Fuego”, e Israel, com a canção “Toy”, interpretada por Netta, lideravam ontem à tarde a lista de preferências dos apostadores, de acordo com a média de várias casas de apostas calculada pelo ‘site’ eurovisionworld.com, dedicado ao concurso.

Durante a primeira semi-final foram igualmente apresentadas as canções de Portugal, Reino Unido e Espanha. Por ser o país anfitrião, Portugal está automaticamente apurado para a final. Cláudia Pascoal dá a voz ao tema “O Jardim”, composto por Isaura. O Reino Unido e Espanha só competem na final por fazerem parte do grupo dos chamados ‘Big5’ (os que contribuem com mais verbas para a European Broadcasting Union, EBU), que inclui ainda França, Alemanha e Itália, cujas canções são apresentadas hoje, durante a segunda semifinal.

E hoje competem 18 países pelos últimos dez lugares na final: Noruega, Roménia, Sérvia, São Marino, Dinamarca, Rússia, Moldávia, Holanda, Austrália, Geórgia, Polónia, Malta, Hungria, Letónia, Suécia, Montenegro, Eslovénia e Ucrânia. Portugal venceu o Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez no ano passado, com a canção “Amar pelos Dois”, interpretada por Salvador Sobral. O Festival Eurovisão da Canção é realizado pela EBU, em parceria com a RTP.

Jornalistas de várias nacionalidades elogiaram esta terça-feira, em declarações à Lusa, a canção portuguesa, com alguns a recordarem a mudança que Salvador Sobral provocou no concurso, que decorre este ano em Lisboa. O austríaco Jürgen Pettinger, jornalista na Austrian Broadcasting Corporation (ORF, sigla em austríaco), já perdeu a conta às vezes que acompanhou o concurso, não sabe se “é a oitava ou décima vez”.

Para ele, a canção portuguesa “O Jardim” é “linda”. “A do ano passado [“Amar pelos dois, interpretada por Salvador Sobral, que venceu o concurso] era espetacular, nunca tínhamos ouvido nada assim, nem visto aquela atitude”, recordou. Em comparação com a do ano passado, o tema interpretado por Cláudia Pascoal “é mais ‘pop’, mas é muito bom”.

Os elogios são partilhados pelo espanhol Gus Hernández, do ‘site’ 20minutos. “É muito boa, na linha da do ano passado”, referiu Gus, que confessou ser “muito fã do Salvador e da mudança que ele fez na Eurovisão”. Já o israelita Daniel Dunkelman, do ‘site’ da estação pública de televisão de Israel, acredita que “se as pessoas entenderem a canção [portuguesa], pode chegar longe”. O jornalista “gosta mesmo muito” de “O Jardim” e considera que “a magia” do tema “é que é muito autêntico e serve muito bem a [intérprete] Cláudia Pascoal”. Já o irlandês John Patrick Egan, do ‘site’ ESC Insight, acha a canção portuguesa “maravilhosa” e “está muito bem em palco”. Agência Lusa