DST contraria IACM e abandona projecto de mercado nocturno

“Não temos condições para criar um mercado nas zonas comunitárias”. Assim descartou, o director substituto dos Serviços de Turismo (DST), a possibilidade de abrir um mercado nocturno na zona do lago de Sai Van. Este projecto foi recuperado pelo presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) em Novembro último, durante uma resposta de José Tavares aos deputados, na Assembleia Legislativa. No mesmo local, este plano foi ontem abandonado pelo director substituto dos Serviços de Turismo.

A presidente do Instituto de Formação Turística (IFT), que também esteve presente na sessão plenária de ontem, anunciou o projecto de criação de um centro de culinária na Taipa. Segundo explicou Fanny Vong, este ficará instalado nas antigas instalações da Universidade de Macau, na Taipa. “Queremos mais 200 m2 para construir esse centro de culinária”, disse a responsável. CVN