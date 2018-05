Deputados contestam negação do Governo de “lista negra” no sector do jogo

Os directores da DSAL e da DICJ negaram ontem, no hemiciclo, a existência de uma “lista negra” de empregados no sector do jogo. Esta negação foi bastante contestada por alguns deputados, incluindo Leong Sun Iok, que apresentou um caso recente de um croupier que acredita não conseguir encontrar emprego por alegadamente pertencer a esta lista.

Catarina Vila Nova

Os responsáveis máximos pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogo (DICJ) e Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) negaram ontem, na Assembleia Legislativa, a existência de uma “lista negra” dos empregados do sector do jogo. Paulo Martins Chan afirmou que “a DICJ ainda não recebeu qualquer pedido de informação ou queixa sobre lista negra de acesso ao emprego”. Wong Chi Hong, por sua vez, revelou que, entre 2009 e 2015, a DSAL recebeu nove queixas relativas a esta “lista negra”. Porém, disse o mesmo responsável, depois de 2015 a DSAL não recebeu mais nenhum caso deste género. A existência desta “lista negra” foi bastante contestada por alguns deputados que argumentaram que a falta de queixas não significa que não existam casos. O tema foi levado até ao hemiciclo por Leong Sun Iok que expos um caso recente de um croupier que, alegadamente, terá perdido uma oportunidade de emprego por pertencer a esta lista, tendo apresentado queixa ao Gabinete de Protecção de Dados Pessoais.

Leong Sun Iok relatou um pedido de ajuda que lhe foi recentemente dirigido por um croupier despedido com justa causa há vários anos por uma concessionária. Segundo explicou o deputado, ligado aos Operários, este empregado tentou candidatar-se ao mesmo cargo e a outros em diferentes concessionárias, nunca tendo sido contratado. Nos últimos dias, este mesmo funcionário, após se ter candidatado novamente a um outro emprego e ter sido notificado de que preenchia os requisitos, foi posteriormente informado de que não tinha sido recrutado por não ter passado na verificação de antecedente. “Na verdade, nunca deixei de receber queixas destas ao longo destes anos, o que nos leva a suspeitar da existência de uma lista negra de emprego no sector do jogo”, apontou Leong Sun Iok.

O deputado alertou ainda para a prática de “grande parte das empresas de jogo” exigirem aos trabalhadores, antes destes iniciarem funções, a assinatura de uma procuração para apreciação do seu perfil, delegando poderes para a empresa consultar os seus dados pessoais. “Devido à falta de fiscalização, a apreciação do perfil por parte das empresas facilmente dá lugar a abusos e quebra de sigilo, privando os trabalhadores do seu direito de emprego. Assim, a averiguação de perfil facilmente se transforma num instrumento de ameaça para alguns empregadores”, considerou Leong Sun Iok.

Em resposta ao deputado, Paulo Martins Chan afirmou que “a DICJ ainda não recebeu qualquer pedido de informação ou queixa sobre lista negra de acesso ao emprego”. O dirigente acrescentou que, se qualquer empregado suspeitar da existência de uma lista desta natureza pode apresentar queixa junto da DICJ e da DSAL e o responsável será punido com uma multa de, pelo menos, 120 mil patacas. Wong Chi Hong revelou que, entre 2009 e 2015, a DSAL recebeu nove queixas sobre esta “lista negra” mas que, desde então, não teve conhecimento de mais nenhum caso.

Au Kam San foi o deputado que apontou as críticas mais duras aos membros do Governo presentes ontem no hemiciclo. Afirmando que esta lista “já existe há muito tempo e muitos trabalhadores já passaram por isto”, o pró-democrata apontou ainda que algumas concessionárias exigem que seja o trabalhador a pedir a sua demissão “senão não volta a trabalhar nesta indústria”. “Como é que a DSAL seguiu essas nove queixas? Perguntou à concessionária? Claro que eles vão dizer que não. Não é porque não há queixas que não há problema, isto é uma lógica errada. Esses trabalhadores têm que se queixar novamente porque senão a DSAL pensa que não há queixas e está tudo bem”, criticou o parlamentar.

Também Ella Lei, colega de bancada de Leong Sun Iok, quis saber que encaminhamento foi dado a estas queixas por parte da DSAL, perguntando, em específico, se estes trabalhadores são alvo de retaliação. “Os trabalhadores disseram-nos que, devido a umas faltas, já não podem trabalhar nesta indústria. Se corrigem [o erro] porque é que não podem voltar a trabalhar? O trabalhador tem todo o direito de voltar a trabalhar na indústria”, afirmou a deputada.