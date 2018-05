Concurso público para Edifício das Doenças Transmissíveis lançado este mês

Ainda este mês será lançado o concurso público para a construção do Edifício de Especialidade de Saúde Pública, anunciou ontem na Assembleia Legislativa o sub-director dos Serviços de Saúde. Cheang Seng Ip foi questionado por vários deputados quanto ao andamento e orçamento do Complexo das Ilhas mas não foi capaz de dar uma resposta concreta.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontifinal@gmail.com

O concurso público para a construção do Edifício de Especialidade de Saúde Pública, vulgarmente conhecido como Edifício das Doenças Transmissíveis, será lançado ainda este mês. A informação foi avançada ontem por Cheang Seng Ip, sub-director dos Serviços de Saúde, durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL). Questionado pelos deputados quanto ao andamento e previsão de orçamento do Hospital das Ilhas, o responsável não avançou com dados exactos. “Sobre o orçamento, só depois de concluir o trabalho do concurso público é que podemos fazer uma previsão do orçamento e conclusão das obras”, afirmou o sub-director dos Serviços de Saúde. Quanto à taxa de conclusão do Projecto de Melhoramento das Infra-estruturas do Sistema de Saúde, Cheang Seng Ip avançou que esta se fixa actualmente nos 47,6%. Quer isto dizer que, em 10 meses, este plano avançou menos de 8%.

“De acordo com a progressão das obras e concepção, nós actualmente ainda não conseguimos saber quando é que vamos finalizar”, assumiu Cheang Seng Ip. Porém, o responsável avançou que, até meados de Abril, a taxa de conclusão do Projecto de Melhoramento das Infra-estruturas do Sistema de Saúde era de 47,6%. Recorde-se que, em Julho do ano passado, o Governo tinha anunciado ter concluído já 40% deste plano. Quanto aos recursos humanos, apesar de ter admitido que “na área da saúde temos sempre carência de recursos humanos”, Cheang Seng Ip afirmou crer que “temos recursos humanos suficientes”. “Estamos a formar pessoal para todas as áreas que precisamos”, garantiu.

Sobre o Centro de Saúde da Ilha Verde e o Centro de Reabilitação de Ká-Hó, Cheang Seng Ip garantiu que seriam concluídos este ano. O projecto das fundações e a lista da quantidade de obras do Edifício de Especialidade de Saúde Pública foram já concluídas, disse o mesmo responsável, sendo que se prevê que o respectivo concurso público para as obras seja lançado ainda este mês. O sub-director dos Serviços de Saúde disse ainda que os projectos de concepção e a lista da quantidade de obras do Hospital Geral do Complexo das Ilhas foram entregues ao Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), organismo responsável pela realização destes concursos públicos. Quanto aos edifícios de Apoio Logístico, de Administração e Multi-serviços e Residencial para Trabalhadores “já têm condições para realizarem concursos públicos”.

DEPUTADOS EXIGEM CONHECER PRAZOS E ORÇAMENTOS

Foram vários os deputados que, aproveitando a presença na AL de responsáveis dos Serviços de Saúde e do GDI, questionaram o Governo quanto à calendarização do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas. “O Hospital das Ilhas envolve duas tutelas e, durante as Linhas de Acção Governativa, o secretário Alexis Tam disse que isto era responsabilidade das Obras Públicas, mas o secretário Raimundo do Rosário disse que só era responsável pela construção. As duas tutelas podem fortalecer o diálogo?”, questionou Angela Leong.

Por sua vez, Song Pek Kei atirou que “todos temos dúvidas acerca desta data de conclusão” e procurou saber se, “em termos de procedimentos, não há margem para encurtar este prazo”. “O Governo vai pensar incluir serviços de medicina chinesa no Complexo das Ilhas para oferecer mais uma opção à população?”, perguntou ainda a deputada, eleita pela via directa. Já Wong Kit Cheng, deputada que levou a questão do Complexo das Ilhas para o hemiciclo, declarou que “o andamento da sua construção não tem sido satisfatório”. “Entendo que é necessário as autoridades verificarem, seriamente, o motivo principal dos atrasos a longo prazo das respectivas obras”, disse a também presidente da Associação Geral das Mulheres.

Chan Iek Lap, eleito por sufrágio indirecto, demonstrou uma maior preocupação face à falta de recursos humanos. “Em especial, temos falta de recursos humanos nas especialidades que precisam de seis anos para se formar. Sugiro que o Governo se esforce mais nos recursos humanos e que não siga atrás de números em detrimento da qualidade”, alertou. O deputado, que é também médico de profissão, disse ainda esperar que “não estejam muito preocupados em apressar os trabalhos”. “Essa precipitação vai acarretar muita pressão aos trabalhadores da área da saúde porque, se não têm experiência, têm que trabalhar sozinhos e não têm tempo para perguntar aos médicos mais experientes”, considerou.