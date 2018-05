Companhia de Construção Cheong Kong responsável por obras em vias na península

O Governo vai assinar contrato com a Companhia de Construção Cheong Kong para a empreitada da obra de melhoramento das vias da Rua George Chinnery, Rua Nova, Calçada dos Remédios e Travessa do Abreu. A informação consta de um despacho publicado ontem em Boletim Oficial, que refere que, ao presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, José Tavares, foram atribuídos “todos os poderes” para representar a RAEM no contrato. O balancete não adianta, no entanto, mais detalhes sobre a obra ou o contrato. À Companhia de Construção Cheong Kong foi entregue a obra de melhoramento da drenagem da Estrada Flor de Lótus, no Cotai, há cerca de dois anos, depois de um concurso público lançado pelo Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI). O resultado deste concurso público levou a que a empresa Top Builders reclamasse junto dos tribunais o erro na avaliação da sua experiência em obras realizadas em Macau. Em Fevereiro, o Tribunal de Segunda Instância (TSI) rejeitou a reclamação, sendo a segunda vez que os juízes decidiram contra a construtora que, na altura, disse ao PONTO FINAL que vai recorrer para o Tribunal de Última Instância.

