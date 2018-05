CCAC alerta ID para cumprimento da compensação de horas extraordinárias

O Comissariado contra a Corrupção (CCAC) considerou que quaisquer tarefas desempenhadas pelos funcionários públicos em nome do organismo para que trabalham fora das horas de expediente devem ser consideradas como horas extraordinárias. A decisão do organismo liderado por André Cheong surge um ano após um grupo de trabalhadores do Instituto do Desporto (ID) ter acusado esta entidade governamental de não pagar horas extraordinárias quando os seus funcionários participavam em actividades em nome do ID. A queixa foi encaminhada para o CCAC através da Associação Novo Macau (ANM), organismo que divulgou ontem estas informações à comunicação social. Ao PONTO FINAL, Sulu Sou, vice-presidente da ANM, disse que o CCAC decidiu arquivar o caso após o ID ter concordado com as conclusões do organismo de investigação.

Em comunicado, a ANM explica que, em Abril do ano passado, um grupo de funcionários do ID enviou uma carta aberta, na qual revelavam que este problema da falta de pagamento de horas extraordinárias se prolongava há mais de três anos. Em causa estavam 30 funcionários não identificados, segundo referiu Sulu Sou, cujos supervisores lhes atribuíam determinadas actividades, nas quais tinham que participar em nome do ID. Estas incluíam seminários organizados pelo ID, observação de treinos desportivos e entrega de prémios em eventos de outras associações. A Novo Macau acrescenta ainda que estes funcionários tinham que trabalhar em fins-de-semana ou feriados durante duas a cinco horas.

Estas actividades eram consideradas pelo ID como “oportunidades de aprendizagem”. No relatório do CCAC, o organismo considera que, mesmo sendo consideradas “oportunidades de aprendizagem”, “estas tarefas deviam ser consideradas como deveres oficiais”, segundo a ANM. O mesmo comunicado continua explicando que, de acordo com o Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública, “se a um funcionário for pedido pelos seus supervisores o desempenho de serviços para o departamento fora das horas de expediente, ele deve ser considerado como estando a fazer horas extraordinárias”. CVN