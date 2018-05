Aumento das taxas de parto contempla “dupla discriminação positiva”, diz Alexis Tam

Alexis Tam considera que o aumento das taxas de parto para as trabalhadoras não-residentes (TNR), publicado esta semana em Boletim Oficial, contempla uma “dupla discriminação positiva”. “Não apenas porque o preço reflecte uma diferença de 50% no preço a pagar pelos vários actos médicos pelas trabalhadoras não-residentes em comparação com as não-residentes [turistas] de Macau, mas também porque determina que o valor pode ser reduzido em dois terços se se comprovar situação de carência económica das trabalhadoras não-residentes”, indica um comunicado do gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. O governante entende ainda que, “face ao contributo social que aquelas comunidades [de trabalhadores migrantes] trazem à RAEM, seria justo que o preço a pagar reflectisse uma diferença” entre as TNR e as turistas. CVN

