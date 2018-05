Amnistia Internacional apela a “acção urgente” para libertação de Liu Xia

Depois de se ter tornado pública a gravação de uma chamada telefónica entre Liu Xia, viúva do activista Liu Xiaobo, e Liao Yiwu, escritor chinês exilado, e uma carta que mostrava o estado frágil em que se encontra Liu Xia, actualmente em prisão domiciliária, várias organizações, entidades e governos manifestaram o seu apoio. Entre elas a Amnistia Internacional, que pediu a libertação da viúva do Prémio Nobel da Paz.

A Amnistia Internacional (AI) apelou a uma “acção urgente” face à situação em que se encontra Liu Xia, viúva do Nobel da Paz e dissidente chinês Liu Xiaobo. A organização não-governamental (ONG) pede que “termine a prisão domiciliária ilegal, o controlo e o assédio a Liu Xia e lhe seja permitido viajar livremente”, depois desta ter assumido que está disposta a morrer em casa, em protesto, caso as autoridades chinesas a mantenham sob prisão domiciliária.

“Não há nada a temer agora. Senão me deixarem sair, morrerei em casa. Xiaobo já se foi, e não há nada neste mundo que reste para mim. Morrer é mais fácil do que viver. Não há nada mais natural para mim do que morrer em protesto”, afirmou Liu Xia, em conversa telefónica com Liao Yiwu, escritor chinês exilado na Alemanha, que transmitiu a mensagem numa carta publicada no website de direitos humanos China Change (chinachange.org), baseado nos Estados Unidos, e posteriormente noticiada no jornal South China Morning Post.

O texto escrito por Liao Yiwu revelava também que as autoridades chinesas prometeram repetidamente a Liu Xiao que ser-lhe-ia permitido sair da China para procurar tratamento médico para a sua depressão clínica. A AI refere que os agentes de segurança do Estado aparentemente começaram por lhe dizer para esperar pelo término do 19º Congresso do Partido Comunista, em Outubro de 2017. O limite temporal seguinte foi a conclusão das sessões anuais da Assembleia Popular Nacional e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, que aconteceu no passado mês de Março. Segundo a ONG, são “promessas vazias”.

“O estado mental de Liu Xia continua a ser motivo de preocupação para os seus amigos e activistas, ao mesmo tempo que as autoridades alemãs e norte-americanas renovaram seus pedidos para que Liu Xia pudesse viajar para o exterior”, refere a AI. Segundo relatos de pessoas próximas de Liu, esta tem tomado medicamentos antidepressivos desde a morte do marido, dado que a prisão domiciliária a mantém isolada do mundo exterior. Foi vista pela última vez no funeral do Liu Xiaobo.

Para além da depressão grave, Liu Xia foi diagnosticada com um problema cardíaco e sofreu um ataque cardíaco em Janeiro de 2014, mas as autoridades impediram-na de receber o tratamento que precisava, tal como aconteceu com Liu Xiaobo, que acabou por morrer de cancro em Julho do ano passado, aos 61 anos, num hospital de Liaoning, semanas depois de ter sido colocado em liberdade condicional por motivos de saúde.

Liu Xia, que não foi acusada de qualquer crime, é mantida em prisão domiciliária desde 2010, quando o marido foi distinguido com o Nobel da Paz. Liu Xiaobo foi condenado, em 2009, a 11 anos de prisão, por subversão, após ter apelado a reformas democráticas na China.

A campanha da Amnistia Internacional pede que sejam tomadas “medidas efectivas para garantir que todos os defensores dos direitos humanos e seus familiares, incluindo Liu Xia, possam realizar as suas actividades pacíficas sem medo de impedimento, intimidação, detenção arbitrária ou prisão, em conformidade com a Declaração das Nações Unidas sobre os Defensores dos Direitos Humanos”.

A ONG exige ainda “medidas efectivas para garantir que o direito à liberdade de expressão seja respeitado e esteja de acordo com as garantias constitucionais chinesas e com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que a China assinou e declarou repetidamente a sua intenção de ratificar”.