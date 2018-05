Aberto concurso público para empreitada de construção da Estação da Barra do Metro Ligeiro

O concurso público para a construção do túnel do Metro Ligeiro, da via de circulação de emergência e da estação no terminal da Barra abriu ontem. O prazo de entrega das propostas termina no próximo dia 5 de Junho.

O Governo abriu ontem um concurso público para a empreitada de construção principal para a Estação da Barra do Metro Ligeiro. O objecto da obra é a construção do túnel do Metro Ligeiro, da via de circulação de emergência e da estação, cuja área se situa entre o Lago Sai Van e a entrada da Ponte de Sai Van (Península de Macau) e localizada na Avenida Panorâmica do Lago Sai Van, entre o actual Terminal de Autocarros da Barra e o Edifício dos Serviços da Alfândega e num troço junto da margem Sul do Lago Sai Van.

Um despacho do coordenador do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, Ho Cheong Kei, publicado ontem em Boletim Oficial, detalha ainda que o prazo máximo de execução é de 1331 dias úteis, sendo que a empreitada deve ser executada por série de preços, pelo empreiteiro, à excepção de casos como o desvio temporário de tráfego, obras de construção de vias provisórias e obra de escavação de suporte provisório que devem ser executados por preço global.

Quanto aos critérios de apreciação e factores de ponderação, os concorrentes devem ter em consideração nas suas propostas o preço razoável (50%), o plano de trabalhos (25%), a experiência e qualidade de execução de obras (20%) e integridade e honestidade (5%).

As condições de admissão também são claras: serão admitidos como concorrentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solo, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) para execução de obras, bem como as que, à data do concurso, tenham requerido a sua inscrição ou renovação – neste último caso a admissão é condicionada ao deferimento do pedido de inscrição ou renovação. No caso da caução provisória, o despacho indica que é de 28 milhões de patacas, a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou seguro-caução aprovados nos termos legais.

O prazo de entrega das propostas termina no próximo dia 5 de Junho, com o acto público de abertura das propostas a realizar-se no dia seguinte (6). A DSSOPT vai ainda conduzir uma sessão para explicação do concurso, que terá lugar na próxima segunda-feira, dia 14, pelas 10 horas, na sala de reunião do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes.

A cerimónia de arranque das obras da Estação da Barra do Metro Ligeiro aconteceu em meados de Novembro do ano passado. Na altura, o Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT) avançou que a obra compreendia a construção de uma parede moldada subterrânea, com o comprimento total de quatro faces de 255 metros, a uma profundidade de 40 metros. Na margem do local ficará futuramente a estação da Barra criando, assim, “um ambiente bom e seguro de execução para a construção da próxima fase”.

Esta empreitada está a ser executada pela China Road and Bridge Corporation na zona adjacente à Avenida Panorâmica do Lago Sai Van da Barra, ao lado do Centro Modal de Transportes e do terminal de autocarros. As previsões apontavam para que a empreitada ficasse concluída no terceiro trimestre deste ano e só após a conclusão deste projecto o Governo irá dar início à empreitada de construção da estrutura principal da estação da Barra do Metro Ligeiro.