Venda de produtos contrafeitos levou à detenção de cinco pessoas

Cinco pessoas foram detidas pelas autoridades por suspeitas de estarem a vender produtos contrafeitos em três lojas situadas na zona turística de Macau.

De acordo com o canal em língua chinesa da Rádio Macau, os Serviços de Alfândega apreenderam 488 malas de senhora, relógios e outros acessórios contrafeitos, cujo valor original ascendia a 3,65 milhões de patacas. Entre os cinco suspeitos detidos encontram-se dois donos dos estabelecimentos, todos residentes do território, com idades compreendidas entre os 45 e os 65 anos.

Segundo as autoridades, os suspeitos confessaram que os produtos contrafeitos eram adquiridos na China continental com o intuito de serem posteriormente vendidos em Macau por preços bastante mais elevados.