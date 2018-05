Terminal das Portas do Cerco reabre no primeiro trimestre de 2019

O secretário para os Transportes e Obras Públicas disse ontem que o Terminal das Portas do Cerco deve voltar a funcionar no próximo ano, por altura do Ano Novo Chinês, avançou a Rádio Macau. Raimundo do Rosário adiantou a data numa reunião com a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas da Assembleia Legislativa.

Em Setembro do ano passado, previa-se que a empreitada de requalificação do Terminal de Autocarros das Portas do Cerco ficasse concluída no final de 2019, depois da passagem do tufão Hato pelo território ter deixado as instalações inundadas, obrigando o Governo a fazer uma revisão do esquisso do plano por causa dos danos.

As 24 carreiras às quais o terminal servia foram desviadas para 10 paragens situadas nas imediações das Portas do Cerco. A mudança foi feita “com base nos factores de fluxo de circulação rodoviária, condições operacionais para os autocarros e a adaptabilidade para os passageiros”, apontou Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, na altura, em conferência de imprensa.

Está também em vista um aumento da frequência de passagem de carreiras no terminal, principalmente nas horas de ponta.