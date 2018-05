“Temos que desenterrar as palavras do secretário, porque ele não cumpriu a sua promessa”

As representantes das associações de trabalhadores migrantes que se reuniram em Março último com Alexis Tam mostraram ontem o seu desapontamento face ao recuo do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Yosa Wariyanti e Benedicta Palcon afirmam ser injusto que o governante tenha retirado o regime de excepção prometido às empregadas domésticas, que pagariam o triplo das taxas de parto, ao invés do aumento em nove vezes, recentemente publicado em Boletim Oficial.

Catarina Vila Nova

“Antes, nós estávamos um pouco felizes porque pensávamos que as empregadas domésticas iriam pagar o triplo mas agora, com estas notícias, eu estou muito triste porque sei que não vai ser como o [secretário] Alexis Tam disse”. Assim reagiu Yosa Wariyanti, representante da Indonesian Migrants Worker Union, à decisão de Alexis Tam, publicada há dois dias em Boletim Oficial, de não incluir as empregadas domésticas no aumento para o triplo das taxas de parto. Por sua vez, Benedicta Palcon, da Greens Philippines Migrant Workers Union, diz ter ficado “muito desiludida porque foi dito na reunião com o secretário que iriam considerar apenas o triplo do preço original para as empregadas domésticas”. “Mas agora não há qualquer menção às empregadas domésticas”, afirmou a responsável que, em Março último, juntamente com Yosa Wariyanti, se reuniu com Alexis Tam. Nesse encontro, o governante tinha garantido que, para as empregadas domésticas, o aumento das taxas de parto seria para o triplo e não de nove vezes.

“Nós temos de desenterrar as palavras do secretário, porque ele não cumpriu a sua promessa. Durante a conversa com ele, ele disse que todas as empregadas domésticas iriam estar isentas do aumento de nove vezes e teriam apenas que pagar o triplo. Isto foi o que ele prometeu”, afirmou Benedicta Palcon, em declarações ao PONTO FINAL. Com o recuo de Alexis Tam, as trabalhadoras não-residentes passam a pagar nove vezes mais por um parto, à excepção das que auferem até 4.050 patacas mensais (ver caixa), que passarão a pagar o triplo. Yosa Wariyanti considera que estes incrementos podem fazer aumentar o número de abortos e de partos em casa. “Se aqui for muito caro a nossa última solução é voltar para casa para dar à luz”, disse a responsável a este jornal.

Quanto à excepção prevista para as trabalhadoras que se encontrem “em situação de carência económica”, ou seja, as que não auferem mais do que 4.050 patacas mensais, Wariyanti considera que continua a ser “muito injusto”. “Se ganharmos apenas 4.500, 500 são para a renda e 4.000 é o nosso salário que ainda temos que usar para o autocarro, para a comida. Não é suficiente”.

Também Benedicta Palcon considera que esta redução “não vai ajudar porque continua a ser muito caro”. Isto, sublinha, sem contar com outras despesas relacionadas com o quarto do hospital, medicamentos e alimentação para o bebé. “O subsídio de alojamento nem chega para pagar um quarto ou uma cama. A maioria das camas custa mil patacas, por isso temos que tirar as outras 500 do nosso salário base. Esse valor continua a não ser suficiente para pagar as contas do hospital, mesmo que eles digam que é menos do que três mil”, disse Palcon. Para minorar este problema, a responsável sugere que seja possível pagar as contas do hospital por prestações.

Situação de carência económica não contempla subsídio de alojamento

Para se considerar que uma trabalhadora não-residente se encontra em “situação de carência económica”, não deve auferir mais do que 4.050 patacas mensais. Este valor, contudo, não contempla o subsídio de alojamento de 500 patacas atribuído aos trabalhadores não-residentes, informaram ontem os Serviços de Saúde. “Se um trabalhador não-residente aufere mensalmente um salário de 4.050 patacas, neste valor não está incluído o valor da renda mensal de 500 patacas. Isto é, um trabalhador não-residente que aufira um salário mensal de 4.550 patacas ainda pode requerer a redução do valor das taxas de parto”, esclareceu o organismo em comunicado.

Isentas dos aumentos das taxas de parto estão as trabalhadoras não-residentes que comprovem estar casadas com um residente da RAEM, mediante apresentação da certidão de registo de casamento. Segundo explicam os Serviços de Saúde, esta medida apoia-se na “definição casuística actual de que, normalmente, o cônjuge da parturiente deve ser o pai do bebé”. Assim sendo, o requerente deve apresentar a certidão do registo de casamento para mostrar que a parturiente é casada com o residente de Macau.