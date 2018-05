Revista da UM considerada “fonte académica importante”

A “South China Quarterly”, revista fundada pela Universidade de Macau (UM) e editada pelo Centro de História e Cultura da China, foi listada como “fonte importante de citações académicas em 2017” pelo centro para avaliação de estudos académicos na área das Humanidades e Ciências Sociais da Universidade de Renmin da China. A lista foi compilada com base na frequência de citações de textos completos na comunidade académica e nos dados de avaliação recolhidos entre os anos 2014 e 2016. Este ano, 1.952 publicações com registos de citações foram avaliadas, das quais 745 foram listadas como fontes importantes para citações académicas – 38,16% de todas as publicações. A UM explica em comunicado que a tabela “tem como objectivo fornecer informações mais científicas e práticas sobre avaliações de colegas”. A South China Quarterly foi ainda integrada numa outra lista na categoria de publicações universitárias e como “uma importante fonte de citações académicas na disciplina de filosofia. Esta publicação trimestral aponta o seu foco para questões interdisciplinares, cobrindo tópicos sobre questões globais, regionais, bem como da China e do exterior.

