Reforço do capital do Fundo Guangdong-Macau poderá chegar a 100 mil milhões de renminbi

O Governo afirmou ontem que, apesar do consenso sobre a possibilidade de alargamento da cooperação no âmbito do Fundo de Desenvolvimento para a Cooperação Guangdong-Macau, um reforço de capital só vai acontecer “quando a situação o justificar”. Foi estipulado que esse reforço, entendido como forma de flexibilizar a cooperação, não poderá ultrapassar o limite máximo de 100 mil milhões de renminbi e, caso se materialize, será feito pelas duas partes – Macau e Guangdong.

A Autoridade Monetária e Cambial de Macau (AMCM) explica em comunicado que “até ao momento, todos os sócios não têm qualquer intenção sobre o reforço do capital”, e que “a decisão a tomar em relação ao eventual reforço da cooperação está condicionada aos resultados obtidos na sequência das avaliações a efectuar, oportunamente, relativamente ao funcionamento e à eficácia do fundo”.

É a empresa provincial Guangdong Hengjian Investment Holding e o Guangdong Nam The Group que asseguram a gestão do Fundo de Desenvolvimento para a Cooperação Guangdong-Macau, ao qual serão aplicados fundos da Reserva Financeira no montante de 20 mil milhões de renminbis desembolsados durante 12 anos.

O Fundo funcionará no modelo de gestão baseada no mercado e os fundos serão aplicados nos projectos para construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, nomeadamente “nos projectos de alta qualidade e grande relevância, favoráveis à economia e ao bem-estar das populações das duas jurisdições e aos associados à construção da Zona de Comércio Livre de Guangdong”.

Macau e Guangdong assinaram o acordo sobre a constituição do fundo na sexta-feira. Para o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, o projecto “constitui o primeiro resultado frutuoso na área da cooperação financeira entre as duas jurisdições”. Na ocasião, o vice-governador da Província de Guangdong, Chen Liangxian, referiu-se ao fundo como uma resposta ao apelo feito pelo presidente chinês, Xi Jinping, “de modo a aproveitar as oportunidades para a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e a acelerar os trabalhos dela decorrentes”.