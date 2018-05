Professora portuguesa volta a vencer prémio para melhor projecto pedagógico

Pela segunda vez, Ana Cristina Paulo é distinguida com o Prémio para o Projecto Pedagógico entregue anualmente pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). A docente portuguesa de Educação Física e Desporto na Escola Primária da Flora e na Escola Secundária de Gonzaga Gomes recebeu a classificação mais alta – “excelente” – com o projecto “A vivência das tradições portuguesas como forma de aprendizagem do Português como língua estrangeira”.

Já em 2016, Ana Cristina Paulo viu reconhecido o seu projecto “Ensino do Português pelo método do movimento” para crianças do ensino infantil que, na altura, explicou ao PONTO FINAL “ser o ensino da língua através de movimentos e através de canções, de coreografias, de jogos, todas as coisas que têm a ver com movimento. Acção não passiva, sem stress, sem obrigar e sem recurso à frustração”.

No mesmo ano, também a portuguesa Maria Emília Pedrosa foi agraciada com uma Menção Honrosa pelo projecto “Imprensa Portuguesa de Macau”, alusivo à disciplina de Imprensa em Língua Portuguesa que leccionava num curso técnico-profissional de Tradução na Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional.

Ana Cristina tem experiência pedagógica de mais de 25 anos como educadora de infância e professora de Educação Física, em Portugal e em Macau. Aqui, trabalhou na década de 1990 na Creche do Monte da Guia e, mais recentemente, no Jardim de Infância D. José da Costa Nunes e em diversas escolas luso-chinesas. Ana Cristina tem o curso de educadora de infância pela ESE Maria Ulrich, a licenciatura em Educação Física e Desporto pelo Instituto Politécnico de Macau, Pós-Graduação em Jogo e Desenvolvimento Infantil pela Faculdade de Motricidade Humana (FMH), em Portugal, e diversas especializações em natação, ginástica e hidroginástica.

O plano dos “Prémios para o Projecto Pedagógico”, implementado em 1996, inclui entre os vários objectivos incentivar o pessoal docente e as escolas a desenvolverem o currículo e os materiais pedagógicos, promover a investigação académica, explorar as modalidades de ensino inovadoras, melhorar as metodologias pedagógicas e aumentar a eficácia pedagógica.