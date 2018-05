Portugal “congratula-se” com disponibilidade da RPC

O ministro dos Negócios Estrangeiros lembra que compete ao Governo português acompanhar “a protecção dos tratados internacionais”. Mas o Parlamento também se pode envolver. José Cesário promete estar atento.

João Paulo Meneses

A quem compete o acompanhamento dos tratados internacionais subscritos por Portugal?

O antigo eurodeputado Rui Tavares citava recentemente o exemplo da Câmara dos Comuns inglesa, que realiza relatórios regulares sobre a situação em Hong Kong, mas “em Portugal, infelizmente, a nossa Assembleia da República desligou-se completamente das suas obrigações perante estes temas em Macau”.

Ao PONTO FINAL o ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva lembra que “a título principal, compete ao Governo zelar pelo cumprimento da Declaração Conjunta, no quadro das suas competências de condução da política externa, sem prejuízo das prerrogativas da Assembleia da República, quer em sede de debate parlamentar, quer de eventuais recomendações ao Governo”.

E é isso mesmo que admite o deputado do PSD José Cesário, também ouvido pelo PONTO FINAL: embora “tal acompanhamento seja feito, de acordo com a nossa tradição diplomática, pelo Governo, o órgão de soberania exclusivamente competente pela nossa política externa”, a verdade é que “nada obsta a que o Parlamento crie comissões ou grupos de trabalho para acompanharem matérias como essa no contexto da nossa acção fiscalizadora da acção governativa”.

Cesário adianta, neste contexto, que “essa poderá ser uma hipótese, se se vier a considerar a sua especial importância. Não lhe escondo que eu próprio ponderarei tal possibilidade pelo menos no âmbito da Comissão competente pelo acompanhamento da nossa política de negócios estrangeiros”. O facto de Macau assinalar no próximo ano 20 anos sobre a transferência da administração poderia ser esse pretexto.

Comissão Mista em Macau

“A forma pacífica e consensual como se processou esta transição constitui um dos fundamentos basilares da relação de amizade e confiança que Portugal vem, desde então, construindo com a República Popular da China. De igual modo, as relações de Portugal com a RAEM continuaram a desenvolver-se, baseadas em valores partilhados e num património comum, cujos princípios se encontram expressos na Declaração Conjunta”, diz a este jornal Augusto Santos Silva.

O ministro acrescenta que “este instrumento jurídico internacional vinculativo beneficia, naturalmente, da segurança e protecção inerentes aos tratados internacionais. O pleno exercício dos direitos fundamentais nele consagrados é regularmente acompanhado pelo Governo Português, no quadro da relação de cooperação próxima que o nosso país mantém com a República Popular da China e com a RAEM, através de frequentes contactos bilaterais, consultas políticas e da realização periódica de Comissões Mistas”.

E é isso que acontecerá precisamente no final deste ano, quando Augusto Santos Silva se deslocar à China e a Macau e, aqui presidir à 5ª reunião da Comissão Mista Portugal-Macau. O MNE fala “no segundo semestre do corrente ano”, mas o PONTO FINAL já avançou que poderá ser em Novembro.

E independentemente do que na altura vier a ser discutido e transmitido publicamente, fica a certeza, por parte do Ministério em Lisboa, “que o Governo Português se congratula com a constante disponibilidade das autoridades da República Popular da China para debater a situação de Macau, Região Administrativa Especial cujo desenvolvimento têm propiciado e que têm consistentemente encorajado a assumir um papel preponderante na relação, cada vez mais intensa, entre a China e os países de língua portuguesa, designadamente através do Fórum Macau.”