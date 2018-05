Novos voos directos entre Macau e Camboja são uma possibilidade

O Chefe do Executivo considera a possibilidade de introdução de novos voos directos entre Macau e o Camboja. A afirmação foi feita num encontro com o presidente da Assembleia Nacional do Camboja, Heng Samrin, em Phnom Phen, durante o qual Chui Sai On assegurou que vai “empenhar-se na análise à viabilidade da introdução de mais ligações aéreas directas entre os dois lados” quando regressar da visita oficial.

Em discussão continuou a parceria estratégica na área do turismo, com Chui Sai On a apontar que “o Camboja possui valiosos recursos no que se refere à história, ao turismo e à cultura” e, por isso, “o sector do turismo pode ser uma boa oportunidade de cooperação entre as partes” já que “Macau está empenhada em tornar-se igualmente numa base mundial de formação turística e, assim, os dois lados podem reforçar também a cooperação especificamente na formação e na gestão do turismo”.

Heng Samrin disse estar convicto de que a visita da delegação da RAEM ao país vai contribuir para o aprofundamento da cooperação amistosa entre os territórios, inclusive com a criação de novos voos directos entre Macau e o Camboja.

No ano em que celebra o 60º aniversário das relações diplomáticas entre Camboja e China, o mesmo governante lembrou ainda “as relações de amizade de longa” entre os dois países. No âmbito do quadro de cooperação, Heng Samrin destacou a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”: “a China vem prestando um forte apoio ao desenvolvimento do Camboja, principalmente na construção de infra-estruturas, com os investidores chineses também a contribuírem fortemente para o crescimento do país”.