Novo regime jurídico prevê penas mais pesadas para imigração ilegal e maior controlo das entradas

No âmbito da proposta do Regime Jurídico dos Controlos de Migração e das Autorizações de Permanência e Residência, os imigrantes ilegais poderão ficar detidos indefinidamente até ser comprovada a sua identidade. O Governo propõe ainda que os hotéis e as linhas aéreas tenham de providenciar as autoridades de Macau com os dados dos viajantes.

Catarina Vila Nova

A consulta pública sobre o Regime Jurídico dos Controlos de Migração e das Autorizações de Permanência e Residência foi lançada ontem e prolonga-se até ao dia 6 de Junho. Segundo explicou ontem o secretário para a Segurança, em conferência de imprensa, este novo diploma irá substituir os Princípios Gerais do Regime de Entrada, Permanência e Autorização de Residência e a Lei da Imigração Ilegal da Expulsão, fundindo-os num novo regime jurídico. Em específico, o Governo propõe, entre outras medidas, a recolha e a verificação de elementos biométricos para identificação de identidades falsas, a suspensão do prazo de detenção das pessoas em situação de imigração ilegal e a retenção do seu documento de viagem e a obrigatoriedade dos hotéis e das companhias aéreas transmitirem às autoridades os dados dos viajantes.

De acordo com a lei vigente, o prazo máximo de detenção de um indivíduo em situação de imigração ilegal é de 60 dias. “No entanto, em alguns casos, é muito difícil confirmar a identidade dos detidos durante esse período, bem como solicitar documentos de viagem e obter títulos de transporte para recambiá-los”, explicou Wong Sio Chak, acrescentando que existem casos em que as pessoas, após expiração da sua detenção, são notificadas, podendo continuar a permanecer em Macau. Com a nova proposta pretende-se suspender a contagem deste prazo através de um controlo jurisdicional, ou seja, o indivíduo poderá ficar detido até que a sua identidade seja comprovada.

Em simultâneo, explicou o governante, “também propomos que os documentos de viagem dos indivíduos que entram ilegalmente ou permaneçam ilegalmente possam ser retidos preventivamente, para evitar que os mesmos propositadamente declarem o seu extravio ou destruição, a fim de atrasar os procedimentos de expulsão”. Segundo números ontem avançados por Wong Sio Chak, actualmente, encontram-se detidas 13 pessoas por imigração ilegal e outras 619 foram notificadas devido a esta situação. Desde 2012 até Março último, as autoridades registaram 5.253 casos de imigração ilegal, dos quais 4.634 resultaram em extradição.

SECRETÁRIO NÃO DESCARTA CÂMARAS DE RECONHECIMENTO FACIAL

Com o objectivo de “prevenir e combater melhor os actos de imigração ilegal e de permanência”, é agora proposta a “recolha e a verificação de elementos biológicos para identificar as identidades falsas”, explicou Wong Sio Chak. Questionado quanto à possibilidade de virem a ser utilizadas câmaras de reconhecimento facial, o governante afirmou que “quando é necessário, nós fazemos”. “O passo seguinte será pensado quando tivermos esta disposição legal”.

Relativamente aos motivos que conduzem à revogação da autorização de permanência, propõe-se que esta passe a ser revogada ao não-residente que “pratique reiteradamente actos que violem leis ou regulamentos ou que, após a entrada no território, pratique actos que manifestamente se desviem dos fins que justificam a autorização de permanência”. No caso específico de visitantes que venham a Macau com o propósito de participar em manifestações, Wong Sio Chak afirmou que “a lei não vai ser alterada”. “As pessoas de Macau gozam do direito de manifestação e de associação, mas uma pessoa de Hong Kong, quando vem a Macau propositadamente para a manifestação, eu penso que nós não vamos alterar a lei para facilitar a sua entrada em Macau”.

Segundo explicou o governante, o impedimento de entrada no território está previsto na Lei de Bases da Segurança Interna, mediante “indícios fortes” de que a pessoa vai “praticar actos que não correspondem a um fim turístico”. “[De acordo com] o presente regime, após verificar que a pessoa está a praticar um acto que não corresponde ao fim turístico, podemos fazer a detenção”, explicou o secretário para a Segurança.

HOTÉIS E LINHAS AÉREAS OBRIGADAS AO FORNECIMENTO DE DADOS DO CLIENTE

No âmbito da proposta ontem apresentada, prevê-se na lei a possibilidade de, “em casos especiais”, o controlo fronteiriço poder ser realizado fora dos postos de migração, nomeadamente, na chegada aos heliportos, a bordos dos navios ou na chegada às marinas. Por sua vez, os estabelecimentos hoteleiros ficarão obrigados a providenciar às autoridades de migração os dados dos hóspedes não residentes com idade superior a 16 anos, no prazo de 24 horas após a chegada e a partida. Caso não o façam, ficam sujeitos ao pagamento de uma multa de 300 patacas por pessoa. Esta proposta foi justificada por Wong Sio Chak com o propósito de “assegurar a ordem pública”. “Por exemplo, alguns terroristas entram em Macau e ficam num dos hotéis, mas se nós não temos essas informações isto vai causar um perigo”, exemplificou.

Também as companhias aéreas deverão transmitir ao Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), até ao final do registo de embarque, os dados relativos a todos os viajantes que transportarem para a RAEM, incluindo dos tripulantes. Esta obrigação está prevista no “Advance Passenger Information System” (Sistema Avançado de Informação de Passageiros), “uma prática internacional normalizada celebrada entre as companhias aéreas e as autoridades de aviação civil”, segundo explicou Ku I Kan, subintendente do CPSP. “Através deste sistema podemos, de forma preliminar, fazer uma verificação dos dados pessoais dos passageiros, no sentido de melhor concretizar as medidas antiterrorismo”, acrescentou a mesma responsável.

ESTIPULAÇÃO DE NOVOS CRIMES

No capítulo referente às infracções criminais e administrativas, é proposta a criminalização das condutas autónomas dos crimes de auxílio e acolhimento, tais como os casamentos por conveniência, a união de facto, a adopção e o contrato de trabalho. Quanto a este último ponto, explicou António Pedro, assessor do Gabinete do Secretário para a Segurança, “passamos da questão da celebração do contrato para a questão da execução do contrato”. Prevê-se ainda que a moldura penal no caso de casamentos falsos seja de dois a oito anos de prisão.

De forma a combater a imigração ilegal de menores, no novo regime jurídico é proposta a criação de uma multa, a título de sanção administrativa, a incidir sobre os pais ou sobre quem exerce o poder paternal sobre a criança ou o jovem. Por outro lado, os progenitores de menores não-residentes nascidos na RAEM deverão fazer prova, junto das autoridades, do documento de viagem do filho no prazo de 90 dias após o nascimento.

A consulta pública sobre o Regime Jurídico dos Controlos de Migração e das Autorizações de Permanência e Residência decorre até ao próximo dia 6 de Junho, podendo os cidadãos enviar as suas opiniões por carta, e-mail, telefone, fax ou participar nas sessões de consulta. As quatro primeiras decorrem entre 10 a 17 de Maio e são destinadas aos sectores especializados. As três sessões abertas ao público em geral acontecem a 26, 29 e 31 de Maio, no Edifício da Administração Pública.