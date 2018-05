Habitação: Preços aumentaram nos primeiros três meses do ano

Entre Janeiro e Março deste ano, o índice global de preços da habitação foi de 253,4, tendo crescido 0,6% em comparação com o período transacto – de Dezembro de 2017 a Fevereiro deste ano. Refira-se que o índice de preços de habitações da Península de Macau (253,6) e o índice da Taipa e Coloane (252,1) ascenderam 0,6% e 0,1%, respectivamente, informam os Serviços de Estatística e Censos.

O índice de preços de habitações construídas (267,7) subiu 0,7%, em relação ao período anterior, nomeadamente, o da Península de Macau (262,6) e o da Taipa e Coloane (291,2) aumentaram 0,8% e 0,3%, respectivamente, indica um comunicado da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Já o índice de preços de habitações em construção (270,0) cresceu 0,2%, face ao período transacto. Em termos do ano de construção, o índice de preços de habitações construídas do escalão superior a 20 anos de construção e o índice do escalão dos 11 aos 20 anos de construção aumentaram ambos 0,9%, mas o índice do escalão inferior ou igual a cinco anos de construção baixou 0,5%.