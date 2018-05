GPDP avisa que uso de dados pessoais de outros na Internet pode violar a lei

O coordenador do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP), Yang Chongwei, admitiu ontem que o serviço tem falta de recursos humanos para investigar os processos de violações à Lei da Protecção de Dados Pessoais. Entre os 217 processos iniciados o ano passado, 16,6% estão relacionados com as redes sociais. Em 2017, foram aplicadas sanções até 16 mil patacas a oito infractores.

Cláudia Aranda

“Os indivíduos que revelam dados pessoais na Internet consideramos que está no âmbito da aplicação da lei da Protecção de Dados Pessoais. Reparámos que, em alguns casos, alguns indivíduos devido a motivos pessoais, ou vingança, ou declaração das suas emoções na Internet, através de redes sociais ou outras plataformas, revelaram alguns dados pessoais, que incluem fotografias e informações que não são de interesse público, nem de direito de expressão. Por isso, consideramos que esses indivíduos violaram a lei e, por dolo, revelaram os dados pessoais das vítimas, daí que aplicámos uma multa a essas pessoas”, explicou. Yang Chongwei fez um apelo às pessoas para “prestarem mais atenção”. “Na Internet e redes sociais temos que ponderar sobre a protecção de dados pessoais, não podemos injuriar outras pessoais. Se violarem a lei, nós iremos dar o acompanhamento”, avisou.

O Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GDPD) iniciou o ano passado um total de 217 processos de investigação, dos quais 64 casos (29,5%) foram concluídos. Contando com os 191 casos transferidos de 2016, o GPDP tratou, em 2017, de 408 casos, dos quais 187 (45,8%) foram concluídos.

A informação foi adiantada pelo coordenador do GPDP Yang Chongwei, que admitiu que o serviço tem falta de recursos humanos para poder conseguir concluir todos os processos de investigação de casos de violação da Lei da Protecção de Dados.

“É verdade, nós temos falta de recursos humanos”, disse, quando questionado sobre as razões para a reduzida percentagem de casos concluídos em 2017. A falta de recursos humanos não afecta apenas o gabinete coordenado por Yang Chongwei, disse o responsável. “Em Macau, os serviços públicos estão a enfrentar este problema. No dia-a-dia estamos a enfrentar um grande volume de trabalho. Hoje em dia a protecção de dados pessoais envolve novas tecnologias e conhecimentos. É difícil responder a todas essas diferentes situações, portanto nós também temos reforçado a nossa cooperação com o exterior”, afirmou Yang Chongwei. Na investigação de infrações, os serviços encontram dificuldade, também, na obtenção de provas.

Fotos na Internet e bases de dados ilegais

Em 2017, o GDPD aplicou sanções a oito infractores (4,3%) num total de 187 processos de investigação concluídos em 2017, entre os quais havia cinco pessoas singulares, duas entidades privadas e uma pública.

Um dos casos em questão está relacionado com um indivíduo que terá publicado texto e fotografias de um casal, ao qual foi aplicada a multa de 10 mil patacas.

A entidade pública sancionada foi o Gabinete de Infraestruturas e Transportes. O GDPD referiu que, “após investigação, verificou-se que o texto resultante de uma consulta publicada pelo serviço, continha nomes de cidadãos, números de telefone, e endereço completo, assim como contacto de correio electrónico e número de bilhete de identidade”. Ao GIT foi aplicada uma multa de 10 mil patacas, por a investigação considerar que o serviço não praticou a infração de forma dolosa e que se tratou “apenas de deficiente fiscalização”. “Foi mais um lapso técnico, na verificação não taparam bem os dados pessoais”, explicou o coordenador do GDPD.

A sanção mais pesada foi de 16 mil patacas, aplicada a uma entidade privada, que terá aproveitado os números de telefone publicados na coluna do imobiliário dos jornais para construir uma base de dados, cedida a uma empresa da China continental para envio de mensagens promocionais de vendas. Nesta caso, o GPDP aplicou duas multas à empresa que forneceu os números de telefone, uma de oito mil patacas pela promoção de vendas sem autorização dos destinatários e outra, também de oito mil patacas, pela transferência de dados pessoais para local fora de Macau.

O GPDP foi criado em 2007 e mantém-se como equipa de projecto, estando sujeito à renovação do estatuto a cada dois anos. Desde 2016, pelo menos, que se discute a possibilidade de transformar o Gabinete num comissariado, existindo uma proposta, mas ainda não há um calendário para dar esse passo, disse Yang Chongwei.

O GPDP informou ontem que emitiu um parecer a autorizar o Instituto de Acção Social (IAS) a utilizar dados pessoais de portadores de deficiência e de pessoas com mobilidade reduzida. O objectivo é permitir a colaboração do IAS com o sistema de protecção civil e estabelecer mecanismos de evacuação de determinados grupos de pessoas em situações de emergência, como em caso de tufão.

Semana da Privacidade prossegue até domingo

As actividades da Semana da Privacidade, promovidas pelo GDPD, tiveram início na segunda-feira e prosseguem até domingo, 13 de Maio. A semana inclui acções de alerta à população para a importância da protecção da privacidade. O GPDP realiza este evento anual em conjunto com os outros membros das Autoridades da Privacidade da Região Ásia-Pacífico (Asia Pacific Privacy Authorities, APPA). Este ano, a acção decorre sob o tema “Vamos proteger a privacidade”. Durante esta semana realizam-se actividades de promoção para reforçar a atenção do público sobre a protecção dos dados pessoais na partilha das informações. As actividades da Semana da Privacidade incluem seminários sobre “Inteligência artificial+: protecção da privacidade e facilitação de negócios”, “Influência do Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados da União Europeia às empresas de Macau”, lançamento de um vídeo “A protecção da privacidade cria negócios vantajosos” e de publicidade de rádio “A protecção de dados pessoais começa por mim e por ti”. Realizam-se igualmente jogos online sobre “Respeito à privacidade e observância da lei”, desde 16 de Abril e até 11 de Maio.