Exportações chinesas recuperam em Março e superavit com os Estados Unidos aumenta

As exportações chinesas recuperaram no mês passado, depois de caírem em Fevereiro, segundo dados ontem divulgados, que revelaram ainda um aumento no superavit com os Estados Unidos, fonte de uma intensa disputa comercial com Washington.

As alfândegas chinesas anunciaram uma subida das exportações de 21,5%, face a Abril de 2017, depois de terem recuado 2,7%, em Março.

As importações medidas em dólares aumentaram 12,9%, fixando o superavit chinês em 28,8 mil milhões de dólares. No mês passado, a balança comercial chinesa registou um raro deficit de 5 mil milhões de dólares.

No mesmo mês, o superavit da China nas trocas comerciais com os EUA fixou-se em 22,2 mil milhões de dólares, depois de em Março se ter fixado nos 15,4 mil milhões.

Os dados ontem anunciados surgem numa altura de crescente tensão entre Washington e Pequim, em torno do crónico deficit norte-americano nos negócios com a China.

Na semana passada, uma delegação de alto nível dos EUA esteve em Pequim para conversações com as autoridades chinesas, mas terminaram sem um acordo que permita pôr fim às crescentes disputas comerciais.

Entre Janeiro e Abril, a China registou um superavit de 80,4 mil milhões de dólares nas trocas comerciais com os EUA.

Segundo um documento divulgado pela agência Bloomberg, e apresentado como ponto de partida para as negociações em Pequim, Trump exige uma redução do deficit comercial anual dos EUA com a China de “pelo menos” 200.000 milhões de dólares, até 2020.

O ministério chinês do Comércio anunciou que os dois lados concordaram em estabelecer um mecanismo para lidar com as disputas comerciais. A imprensa oficial chinesa advertiu, no entanto, que “grandes diferenças” prevalecem.

Trump ameaçou subir as taxas alfandegárias sobre um total de 150.000 milhões de dólares em exportações chinesas para o país, incluindo produtos do sector aeronáutica, tecnologias de informação e comunicação ou robótica.

Em retaliação, Pequim ameaçou subir as taxas alfandegárias sobre uma lista de produtos norte-americanos, cujas exportações para a China se fixaram, no ano passado, no mesmo valor.

Pelas contas do Governo chinês, no ano passado, a China registou um superavit de 275,8 mil milhões de dólares no comércio com os EUA. As contas de Washington fixam o superavit chinês ainda mais acima, em 375,2 mil milhões de dólares.

Agência Lusa