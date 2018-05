Executivo vai compensar Mitsubishi em 360 milhões por cancelamento de compra de carruagens

O Governo cancelou a compra de 48 carruagens para o Metro Ligeiro, encomendadas à Mitsubishi, no final de 2013. De acordo com a Rádio Macau, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, confirmou ontem que, pela rescisão do contrato, a empresa vai receber uma compensação de 360 milhões de patacas. A decisão sobre o termo do contrato de 2013 com a Mitsubishi foi anunciada ontem pelo Gabinete de Infra-estrutras e Transportes, em comunicado de imprensa.

“Essas carruagens são demais para aquilo que precisamos para as linhas da Taipa, Seac Pai Van e até a Barra. Achámos que era melhor rescindir a segunda parte [da encomenda à Mitsubishi] – até porque, daqui a uns anos, quando a rede do metro for estendida para outros sítios, certamente, haverá carruagens mais modernas e com outras potencialidades”, justificou Raimundo do Rosário, citado pela Rádio Macau. “Fizemos as contas para as carruagens que são necessárias [para o actual projecto do metro]”, acrescentou.

A decisão avançada ontem significa um recuo aos planos iniciais do Governo de o Metro Ligeiro funcionar com 110 carruagens. Foi em 2011 que o Executivo celebrou com a Mitsubishi Heavy Industries o primeiro contrato para a prestação dos serviços de fornecimento dos comboios e do sistema do Metro Ligeiro por 4,6 mil milhões de patacas.

O contrato foi consecutivamente actualizado desde então e, antes do anúncio feito ontem por Raimundo do Rosário, o valor global aumentou cerca de 700 milhões de patacas.

Em Outubro do ano passado, Macau recebeu a primeira série de carruagens que vão equipar o sistema do metro. Composto por quatro carruagens e por dois veículos de manutenção, o conjunto de equipamentos chegou ao Porto de Ká-Hó. No total, já chegaram 30 carruagens ao território.