TSI rejeita recurso sobre concessão de terreno na Avenida Comercial

O colectivo do Tribunal de Segunda Instância (TSI) julgou improcedente o recurso contencioso interposto pela Sociedade de Investimento Imobiliário Hio Keng Van, depois de, em Setembro de 2016, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, por despacho, ter indeferido o pedido formulado pela empresa de prorrogação do prazo da concessão por arrendamento de um lote com a área de 4169 metros quadrados na Avenida Comercial de Macau, de que é concessionária.

A recorrente interpôs recurso contencioso para o TSI imputando ao despacho de Raimundo do Rosário “os vícios da falta de fundamentação, de violação dos princípios da boa fé e da tutela da confiança, da errada aplicação da Lei de Terras e de violação do direito de propriedade privada protegido pela Lei Básica”, indica um comunicado do Tribunal de Última Instância.

Referindo-se à violação da Lei de Terras, o Tribunal Colectivo entendeu que as disposições dos artigos relativos à renovação de concessões provisórias e ao procedimento de aproveitamento daquela lei “são aplicáveis a situações diferentes”.

“No caso, o que estava equacionado era a pretensão de prorrogação do prazo da própria concessão e não a prorrogação do prazo do aproveitamento. E mais, quanto ao prazo da própria concessão não há previsão legal que permita a sua prorrogação, mas somente a renovação da concessão. Neste caso, não se trata de uma situação de renovação da concessão”, o que invalida o argumento apresentado pela Sociedade de Investimento Imobiliário Hio Keng Van sobre a violação da Lei de Terras.

Quanto à questão de violação da Lei Básica, o colectivo do TSI considerou que “não está em causa qualquer expropriação de nenhum bem privado, por isso, não houve violação das disposições” da mesma.

No que diz respeito aos vícios da falta de fundamentação, o tribunal argumenta que o conteúdo do despacho é “bem explícito acerca das razões pelas quais indeferiu a prorrogação do prazo da concessão, pelo que é de improceder o vício da falta de fundamentação do despacho”, e, por outro lado, quanto à questão de violação dos princípios da boa fé e da tutela da confiança, é referido que estes princípios “só se aplicam à actividade administrativa discricionária, pelo que improcede este argumento invocado pela recorrente”.