Regime de intercepção e protecção de comunicações sob consulta pública “em Julho ou Agosto”

Em Julho ou Agosto deverá ser lançada a consulta pública sobre o regime jurídico de intercepção e protecção de comunicações. A informação foi avançada ontem pelo secretário para a Segurança, que assegurou que as escutas telefónicas poderiam apenas ser utilizadas no caso de crimes com uma moldura penal superior a três anos, salvo casos excepcionais.

Catarina Vila Nova

A consulta pública sobre o regime jurídico de intercepção e protecção de comunicações será lançada “em Julho ou Agosto”, anunciou ontem o secretário para a Segurança. Actualmente, o regime jurídico de admissibilidade de investigação criminal com recurso a escutas telefónicas está previsto no Código de Processo Penal, mas, tendo em conta a “evolução e tendência da tecnologia”, Wong Sio Chak considera ser necessária a criação deste regime jurídico. Porém, manter-se-ão inalteradas as disposições que permitem que as escutas telefónicas apenas possam ser utilizadas no caso de crimes com uma moldura penal superior a três anos e estas continuam a carecer da autorização de um juiz.

“A lei também precisa de seguir a evolução do tempo”, considerou o secretário para a Segurança, à margem da cerimónia de encerramento do 14º Curso de Formação de Oficiais. Relembrou Wong Sio Chak que a vontade de alterar os artigos 172º a 175º do Código do Processo Penal, referentes às escutas telefónicas, já vem desde 2013. “Devido às novas tecnologias e às necessidades de investigação criminal é preciso fazer isto”, frisou o dirigente, sublinhando que “isto também pode garantir os interesses e direitos das pessoas”. Referindo que as escutas telefónicas são “uma prática global”, Wong Sio Chak afirmou que, por isso, “têm de ter uma regulamentação da lei para definir em que situações podemos utilizar aquela escuta telefónica”.

De acordo com o Código do Processo Penal actualmente em vigor, as escutas telefónicas apenas podem ser autorizadas por um juiz quando em causa estiverem crimes puníveis com pena de prisão de limite máximo superior a três anos, ou relativos ao tráfico de estupefacientes, armas proibidas, engenhos ou matérias explosivas, contrabando ou de injúrias, ameaças, coacção e intromissão na vida privada, quando cometidos através de telefone. “Na lei vigente podem ser utilizadas as escutas telefónicas nos crimes [com pena de prisão] acima dos três anos mas também há alguns casos excepcionais. Por exemplo, quando é utilizado o telefone para uma perturbação ou difamação. No futuro vamos manter este critério”, assegurou o governante.

Garantiu ontem o secretário para a Segurança que “não é em todos os casos que se podem utilizar escutas telefónicas”, e que estas têm como propósito “resolver problemas de investigação criminal”. “Se a polícia tem um indício de crime precisa de escrever um relatório para o magistrado, quando não tem outros meios para investigação criminal. Tudo precisa de ter autorização e orientações de órgãos jurídicos”, explicou Wong Sio Chak.