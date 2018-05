Proposta de lei: Deputados apontam incoerências no horário de trabalho de condutores de táxis

Os deputados da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) querem que o Governo clarifique disposições por forma a harmonizar a proposta de lei sobre o “regime jurídico do transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer” com as leis vigentes. Em causa estão incoerências como as oito horas de trabalho definidas pela lei das relações de trabalho e o limite de nove horas introduzidas pelo diploma, cuja violação implica uma multa para o condutor e não para o empregador.

Cláudia Aranda

Os deputados da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), que estão a analisar na especialidade a proposta de lei sobre o “regime jurídico do transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer”, querem que o Governo clarifique algumas disposições por forma a harmonizar a proposta de lei com a legislação em vigor.

Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente, deu como exemplo a “grande diferença” entre as normas introduzidas pelo diploma sobre os requisitos a cumprir para obter o cartão de identificação de condutor de táxi e as regras em vigor estabelecidas pelo Regulamento do Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer ou Táxis, de 1999.

Segundo a legislação vigente, “para a emissão da carteira profissional, o taxista não pode ter sido punido, nos últimos dois anos, por crime cometido no exercício da condução ou com a inibição da faculdade de conduzir”. Já a proposta de lei introduz que, para atribuição do cartão de condutor de táxi, “o taxista não pode ter sido condenado com sentença transitada em julgado pela prática dolosa de uma série de crimes”, disse Vong Hin Fai.

Entre os crimes introduzidos pela proposta de lei estão “crimes contra a vida, a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual, ou a propriedade, ou de crimes relativos ao terrorismo ou à produção, tráfico e consumo ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, bem como crimes cometidos na condução de veículos, salvo se reabilitado”.

Em causa está o facto de haver “muitos mais crimes incluídos do que na norma actual”. “Quanto aos crimes, neste momento, a lei não é tão rigorosa, mas vai passar a ser muito mais exigente, o conjunto de crimes é maior, temos que perguntar ao Governo a razão, e se não é demasiado exigente”, disse. Além disso, os deputados querem saber a razão para o Governo ter elencado estes crimes e não outros, como por exemplo, o crime organizado, que “não consta na proposta de lei”.

Os deputados consideram, também, haver aspectos a considerar nas disposições relativas aos deveres especiais do condutor de táxi, que são incoerentes com as disposições previstas na lei das relações de trabalho, que prevê um mínimo de oito horas de trabalho, enquanto a proposta de lei menciona nove horas.

O diploma diz que é vedada ao condutor de táxi, entre outras, a prática de “trabalhar durante período superior a nove horas diárias, não contando com os intervalos para refeições”, sendo que esta infração esta sancionada com uma multa de três mil patacas. “Aqui há aspectos a considerar, porque a violação deste dever especial implica uma sanção, se o condutor trabalhar mais do que nove horas diárias é sujeito à sanção de multa de três mil patacas, mesmo que seja “uma imposição do patrão”, destacou Vong Hin Fai. “Quem está sujeito é o condutor e não o empregador então temos que saber se vai ser aplicado em simultâneo com o que está disposto na lei das relações de trabalho”, acrescentou.

O presidente da 3ª Comissão Permanente fez ainda referência à lei das relações de trabalho para explicar que aquela “diz que se o empregador violar o número de horas diárias que é exigido ao trabalhador então também está sujeito a uma sanção. Então, temos que perguntar ao Governo se esta proposta deve conter ou não outras disposições para uma maior harmonização com a lei das relações de trabalho”.

Os deputados questionam igualmente as disposições sobre deveres gerais do condutor de táxi, como a que estabelece que o condutor de táxi tem um prazo de seis horas para comunicar e entregar ao Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) objectos deixados pelos passageiros no veículo. “Neste momento não há essa regra, não existe na legislação actual e temos que perguntar qual é a base legal para a fixação desse prazo de seis horas para comunicar às autoridades policiais”, disse o presidente da 3ª Comissão Permanente.