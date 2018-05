Pessoal das Forças de Segurança tem os direitos garantidos, diz Wong Sio Chak

“Com base na natureza especial do trabalho das forças e serviços de segurança, é necessário manter um funcionamento permanente para atender às necessidades dos serviços públicos”. Assim reagiu, em comunicado, o secretário para a Segurança, a uma carta remetida pela Associação Novo Macau, que expunha vários casos de trabalhadores por turnos das Forças de Segurança que não tinham direito a gozar os feriados. Segundo é explicado, o pessoal militarizado goza de um regime legal especial, não lhes sendo aplicado o regime geral estabelecido no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, nomeadamente quanto a horários normais de trabalho, horas extraordinárias ou trabalho por turnos.

Em causa está o pessoal do Corpo de Polícia de Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros, dos Serviços de Alfândega, do Corpo de Guardas Prisionais do Estabelecimento Prisional de Macau e de investigação criminal da Polícia Judiciária. Estes trabalhadores podem ter que prestar trabalho com uma duração superior a 44 horas semanais, sendo-lhes conferido o direito a uma remuneração suplementar mensal, correspondente ao índice 100 da tabela indiciária para os funcionários públicos. Neste sentido, continua o comunicado, este pessoal não é compensado com dias de dispensa “porque é compensado com uma remuneração suplementar mensal, que é considerada como uma compensação por horas extraordinárias”.

O secretário para a Segurança garante ainda que “o serviço prestado fora dos dias normais de trabalho por parte do pessoal das forças e serviços sob tutela da secretaria para a Segurança cumpre designadamente a lei, concedendo-se ao pessoal [das Forças de Segurança] as compensações devidas, garantindo os seus direitos e interesses legítimos”. C.V.N.