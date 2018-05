Organismo para aplicação da lei da defesa nacional será departamento da PJ

A nova entidade autónoma para aplicar a lei relativa à defesa da segurança do Estado vai ser criada sob a forma de um departamento da Polícia Judiciária (PJ), avançou ontem o secretário para a Segurança, à margem da cerimónia de encerramento do 14º Curso de Formação de Oficiais. Em declarações aos jornalistas, Wong Sio Chak voltou a reiterar que, ao contrário de Macau, a China está já dotada de uma comissão de segurança nacional, pelo que considera que deve ser criada na RAEM uma entidade do género para coordenação e tomada de decisões quanto a esta matéria.

Wong Sio Chak apontou ainda que não está regulado na lei relativa à defesa da segurança do Estado o departamento de investigação e de aplicação da mesma e que os crimes relacionados com a segurança nacional “têm-se tornado cada vez mais complexos e graves”. Assim, o governante considerou ser necessária a criação de um departamento específico, dentro da estrutura da PJ, para aplicar a lei relativa à defesa da segurança do Estado. Este assunto, porém, carece ainda de discussão no seio do Conselho Executivo e na Assembleia Legislativa.

A criação deste departamento insere-se no âmbito da elaboração dos diplomas complementares à lei de defesa nacional, trabalho este que o governante apontou ser “abrangente” e envolvendo “muitas partes”, nomeadamente, a lei da cibersegurança, a lei de sigilo e a lei anti-terrorismo. Quanto a esta última, Wong Sio Chak revelou que a proposta de lei já foi concluída, estando a secretaria para a Segurança a aguardar pela consenso da Direcção dos Serviços de Justiça antes de submeter o projecto a consulta pública. Entende o governante que o actual regime jurídico de combate ao financiamento do terrorismo “visa apenas uma parte do problema”, pelo que o novo diploma “inclui medidas de prevenção, formas de investigação e regras para o funcionamento das operações”. C.V.N.