Ópera em Junho: “A Sombra da Borboleta e o Rebento da Pêra Vermelha”

A melhor tradição da ópera cantonense está de regresso a Macau, com o espectáculo “A Sombra da Borboleta e o Rebento da Pêra Vermelha”, uma obra escrita pelo dramaturgo Tong Dik Sang. A ópera sobe ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) em seis espectáculos, que se realizam entre 14 e 19 de Junho.

Em 1956, Tong Dik Sang (1917-1959) juntou-se à trupe de Sin Fung Ming como dramaturgo residente e começou a trabalhar de perto com os cantores de ópera cantonesa Yam Kim Fai (1912-1989) e Pak Suei Sin.

O icónico trabalho de Tong é encenado por um colectivo de mestres do género, num espectáculo dirigido por Pak Suet Sin, actriz principal da produção original, quando a ópera estreou em Hong Kong em 1957.

Este clássico leva o público a viver a história de amor entre Zhao Ruzhou, um prestigiado professor de Shandong, e Xie Suqiu, uma célebre cortesã. Embora nunca se tivessem visto, o par comunica através de cartas e poemas que trocam entre si. Ao longo da trama, uma sequência de acontecimentos inesperados vai impedir que os apaixonados se encontrem, até à derradeira cena.

Os papéis principais são interpretados pelas actrizes Connie Chan Po Chu, na interpretação masculina, e Mui Suet Si, no papel feminino, sendo estes considerados “nomes maiores da ópera cantonense”, segundo o Centro Cultural de Macau. “Encenada com um toque adicional de modernidade dramática, a peça é complementada por glamorosos designs de palco e cenografia”, acrescenta o comunicado.