Mais de uma centena de detidos em rusga policial

Uma rusga feita pelas autoridades locais resultou na detenção de 105 pessoas por suspeita de estarem envolvidas em casos de agiotagem e burla. De acordo com o Macau Daily Times, a operação policial começou a 4 de Maio e foi coordenada pelos Serviços de Polícias Unitários, contando ainda com a presença de cerca de 50 agentes da Polícia Judiciária.

No total, foram feitas quatro operações policiais, tendo as detenções sido feitas no Cotai e no ZAPE. A maioria dos suspeitos são cidadãos da China continental, havendo ainda outros detidos que não tinham documentos de identificação na sua posse na altura da detenção.