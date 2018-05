Mais de 1,2 milhões de cartões de crédito emitidos no 1.º trimestre

As instituições bancárias de Macau emitiram 1.216.548 de cartões de crédito no primeiro trimestre do ano, um aumento de 12,1% face ao período homólogo, segundo dados divulgados ontem pela Autoridade Monetária de Macau. A maioria dos cartões era denominada em patacas (860.764), com 266.755 denominados em renminbis e 89.029 em dólares de Hong Kong, representando um aumento de 12%, 15% e 4,6%, respectivamente. O limite dos cartões de crédito emitidos por instituições de Macau subiu 14,5% em termos anuais, fixando-se em 29,5 mil milhões de patacas. Nos primeiros três meses do ano, o crédito usado foi de 5,4 mil milhões de patacas, um crescimento anual de 12,9%.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...