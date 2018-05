Macau aposta em parceria estratégica com o Camboja

Chui Sai On assinou ontem um memorando de entendimento sobre o acordo-quadro de cooperação para o fomento de relações de parceria estratégica entre Macau e o Camboja. Os dois governos vão realizar acções conjuntas em áreas como o comércio, turismo, cultura e juventude, para dar seguimento aos planos de cooperação no âmbito da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. Os planos estão em fase de preparação, conduzida por Macau e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação Internacional do Camboja.

De acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social, o memorando agora assinado prevê o reforço do intercâmbio no sector do turismo, nomeadamente na protecção do património cultural e na criação de um Centro Mundial de Turismo e Lazer, área que o Camboja procura igualmente desenvolver.

O documento também inclui planos relacionados com o papel de Macau enquanto plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, nomeadamente com a promoção de produtos agrícolas cambojanos junto dos mercados dos países lusófonos.

O memorando prevê ainda um programa de intercâmbio juvenil, direccionado tanto para jovens empresários como para estudantes, que visa disponibilizar oportunidades de aprendizagem e de auto-realização e inclui a criação de uma bolsa de estudo. O ministro dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação Internacional do Camboja, Prak Sokhonn, agradeceu a oferta de bolsas de estudo aos jovens cambojanos.

Durante o encontro em Phnom Penh, Chui Sai On disse esperar que as relações entre os dois territórios se intensifiquem, nomeadamente ao nível governamental. Segundo o responsável máximo do Governo local, “os dois territórios podem complementar-se nas suas vantagens, na facilitação da fluidez das trocas comerciais [e] nos serviços de intermediação financeira”.

A assinatura do acordo de cooperação acontece no ano em que se assinala o 60º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Camboja.

Chui Sai On apelou ainda ao intercâmbio entre jovens do território e do Camboja, anunciando que o Governo irá apoiar os jovens cambojanos a prosseguirem os seus estudos em Macau.