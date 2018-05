Jazz in May: Jazz de câmara, clássico-rock, afro-funk e improvisação no LMA

Dock In Absolute é a banda de jazz clássico-rock que abre o Jazz in May, evento que arranca sábado, 12 de Maio, e vai trazer ao espaço alternativo LMA, na avenida do Coronel Mesquita, outras três bandas nos fins-de-semana seguintes. O trio francês de jazz de câmara 3Elements actua duas noites seguidas, a 18 e a 19 de Maio. Seguem-se as ‘brass-bands’ Le Syndicat Du Chrome” e o “Groupe Electrogene Fanfare Club”, a 25 de Maio.

Cláudia Aranda

O trio de jazz do Luxemburgo “Dock In Absolute” (DIA) actua sábado, 12 de Maio, inaugurando o evento “Jazz in May” no espaço LMA (Live Music Association). O trio, composto pelo compositor e pianista Jean-Philippe Koch, David Kintziger, no baixo, e Michel Mootz, na bateria, combina estilos diferentes de ‘jazz’ progressivo, clássico e rock. No seu repertório incluem-se também composições da banda e da autoria de Jean-Philippe Koch.

O trio destacou-se com a sua “nova abordagem ao jazz, que lhes permitiu ultrapassar fronteiras”, tendo apresentado já a sua música em diversos festivais, incluindo o Festival de Jazz de Tóquio, o Festival Internacional de Jazz de Hong Kong, assim como aqui bem ao lado, em Zhuhai, no Festival Internacional de Jazz de Beishan, em 2015.

A banda vem agora tocar a Macau depois de dois concertos em Hong Kong, que se realizam a 10 e 11 de Maio, inseridos na programação do “Le French May Festival”.

Dock In Absolute é a banda que abre o evento Jazz in May, que vai trazer ao espaço alternativo da avenida do Coronel Mesquita pelo menos outras três bandas nos fins-de-semana seguintes, disse ao PONTO FINAL Vincent Cheang, fundador e programador da Associação de Música ao Vivo (LMA).

A programação do Jazz in May, que aproveita a oportunidade da vinda das bandas às regiões vizinhas, reflecte o que se passa hoje um pouco por todo o mundo, com o ressurgimento da popularidade dos trios de piano e o desenvolvimento do jazz resultante desse movimento nas últimas décadas.

“Dock In Absolute difere de outros trios de jazz na medida em que usa baixo e não contrabaixo. Também favorece um híbrido clássico-rock. O pianista Jean Philippe Koch é o principal compositor do grupo, mas compartilha as atenções na música com o guitarrista David Kintziger e o conhecido baterista Michel Meis”, descreve o crítico de jazz Rob Adams, no jornal “The Herald”, a propósito da actuação do trio no Festival de Jazz de Edimburgo, em 2017.

O trio proveniente de França, “3Elements”, actua duas noites seguidas, a 18 e a 19 de Maio, também pelas 22 horas, depois de tocar em Hong Kong, na noite de 17 de Maio. A 25 de Maio, pela mesma hora, actuam a afro-funk-brass band “Le Syndicat Du Chrome” e o “Groupe Electrogene Fanfare Club”, bandas de instrumentos de sopro e percussão que já tocaram antes no LMA.

3Elements: trio de guitarra, piano e saxofone

O trio “3Elements”, estabelecido em França, é um projecto original de “jazz de câmara”, género de jazz acústico que se caracteriza por composições e interpretações improvisadas.

O trio liderado por Michael Felberbaum, nascido em Roma, junta um conjunto de instrumentos, a guitarra, o piano e o saxofone, tocados em “triálogo” por três músicos que se destacam no ritmo e improvisação, executando composições de Michael Felberbaum. O guitarrista e compositor Michael Felberbaum é conhecido pela “sinergia” que estabelece em palco, sendo descrito pela crítica como um compositor “tremendo”. A ele juntam-se-lhe Frédéric Borey, no saxofone, e Leonardo Montana, no piano.

Frédéric Borey é um saxofonista francês que ensina improvisação de jazz em conservatórios de música. Leonardo Montana nasceu em La Paz, de pais colombianos e ingleses, cresceu na Baía, no Brasil, e em Guadalupe, nas Antilhas Francesas, compôs libretos de ópera, e é descrito como “um dos mais procurados pianistas de jazz em França”.