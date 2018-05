Consulta pública sobre lei de bases da protecção civil lançada “dentro de um a dois meses”

A lei de bases da protecção civil será sujeita a consulta pública “dentro de um ou dois meses”, revelou ontem o secretário para a Segurança. Esta proposta de lei tem por objectivo regulamentar as respostas das autoridades a calamidades e incidentes de segurança no âmbito da protecção civil. Este documento determina igualmente a criação da Direcção de Protecção Civil e de Coordenação de Contingência e sugere o agravamento em um terço das penas para as práticas de crimes como a difusão de rumores durante situações de calamidade. Este novo organismo vai funcionar sob a dependência da secretaria para a Segurança e a sua criação foi anunciada na sequência da passagem do tufão Hato pelo território. C.V.N.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...