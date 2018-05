Consulta pública: Mais de 90% concorda com licença de paternidade remunerada

O Governo publicou ontem o relatório final da consulta pública sobre a Lei das relações de trabalho conduzida pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais no último trimestre do ano passado. O documento levado a consulta continha sete alterações prioritárias da legislação. As opiniões recolhidas mostram que a sociedade defende a licença de paternidade remunerada, mas opõe-se ao estabelecimento de um regime de trabalho a tempo parcial.

Mais de 90% das pessoas que participaram na consulta pública sobre a Lei das relações de trabalho concordam com a licença de paternidade remunerada, ao mesmo tempo que a maioria das opiniões considerou que a licença deve ser fixada em cinco dias. As conclusões foram apresentadas no relatório final da consulta pública sobre a matéria divulgado ontem pelo Governo, que quis saber a posição dos cidadãos em relação às sete “alterações prioritárias” que propôs a esta legislação. Mereceram particular atenção, por parte da sociedade, a adição da licença de paternidade remunerada, de 14 dias de faltas justificadas não remuneradas após a licença de maternidade, e a introdução da forma de tratamento da sobreposição do dia de descanso semanal com o dia de feriado obrigatório.

O relatório mostra que 93,2% das opiniões recolhidas defendem a adição de licença de paternidade remunerada, com o papel mais activo por parte dos pais nos cuidados do recém-nascido como uma das principais justificações. A maioria das opiniões considerou ainda que a licença de paternidade deve ser fixada em cinco dias e algumas indicaram que o empregador não deve substituir a licença de paternidade através de pagamento de remuneração.

“Após ponderação e análise das opiniões recolhidas durante a consulta pública, concorda-se com a necessidade de proceder a ajustamentos e à consideração concreta de revisão da lei no que diz respeito a algumas alterações acima referidas, nomeadamente (…) à fixação da licença de paternidade remunerada em cinco dias”, referiu o Governo no relatório.

O documento de consulta, disponibilizado pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) durante 45 dias, sugeria que a licença de paternidade fosse de três a cinco dias úteis, a serem gozados nos 30 dias a seguir ao parto. Membros da sociedade defenderam que o gozo da licença pode ter lugar nos 45 dias a seguir ao parto e que pode ser gozada de forma consecutiva ou intercalar.

Quanto à adição de 14 dias de faltas justificadas não remuneradas após a licença de maternidade, cerca de 92% das opiniões manifestadas estão a favor desta alteração proposta pelo Executivo – que atirou argumentos como “as condições fisiológicas pós-parto ou para cuidar do recém-nascido, após o gozo de 56 dias de licença de maternidade”.

Também o período de licença de maternidade foi considerado pelos participantes na consulta pública: houve quem sugerisse o aumento da licença de maternidade para 90 dias para seguir o exemplo dos funcionários públicos e o aumento dos actuais 56 dias para 98, “por forma a atingir o nível recomendado pela Organização Internacional do Trabalho”.

Algumas opiniões consideraram ainda que o Governo pode prolongar a licença de maternidade, “mas deve adoptar, em simultâneo, as políticas de incentivo, nomeadamente apoiar as micro, pequenas e médias empresas, como por exemplo introduzir o mecanismo de substituição provisória das trabalhadoras que gozam a licença de maternidade, atribuir aos empregadores quotas provisórias de trabalhadores não residentes por forma a resolver o problema da insuficiência de recursos humanos das empresas, ou permitir flexibilidade na transferência dos trabalhadores não residentes, para colmatar as vagas, enquanto, atendendo às respectivas situações, a DSAL deveria também acelerar o processo de autorização dos trabalhadores não residentes”.

No caso da introdução da forma de tratamento da sobreposição do dia de descanso semanal com o dia de feriado obrigatório, 86% manifestaram apoio à proposta do Governo, que prevê que “quando surgir a situação de sobreposição do dia de feriado obrigatório com o de descanso semanal, o dia em que se verifica a sobreposição é tratado conforme o feriado obrigatório, devendo o empregador providenciar outro descanso semanal ao trabalhador, no prazo de 30 dias”.

Já no que diz respeito ao estabelecimento de um regime de trabalho a tempo parcial, 56% manifestaram oposição. Aqui, a posição principal demonstrada pelos participantes na consulta pública é que “a actual Lei das relações de trabalho protege tanto os trabalhadores com longo período de trabalho como com curto período, não sendo por isso necessário estabelecer um regime de trabalho a tempo parcial”. Outros indicam que legislar esta matéria, como propõe o Governo, não incentiva os cidadãos a procurar emprego, mas, sim, reduz o interesse daqueles que pretendem trabalhar a tempo parcial.

O documento de consulta propõe que “o trabalho a tempo parcial seja definido por um único número de horas de trabalho, ou seja, definido com um número de horas de trabalho que não exceda 72 horas em cada quatro semanas, sendo que este número de horas de trabalho incluiu as horas normais de trabalho, o trabalho extraordinário, e ainda o trabalho prestado em dia de descanso semanal e em dia de feriado obrigatório”. Neste sentido, 75,3% manifestaram apoio à definição do trabalho a tempo parcial por um único número de horas de trabalho.