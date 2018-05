Banco Xinghui autorizado a funcionar no território

O Governo autorizou a constituição e funcionamento do Banco Xinghui Sociedade Anónima em Macau. De acordo com um despacho publicado em Boletim Oficial, o banco terá um capital social mínimo de 100 milhões de patacas. O novo banco deve adoptar os estatutos aprovados pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM) – organismo responsável pelas acções de supervisão, coordenação e fiscalização dos mercados monetário, financeiro e cambial e das instituições de crédito, intermediários financeiros e outras instituições financeiras. O Banco Xinghui deve ainda exercer a sua actividade no quadro das disposições do Regime Jurídico do Sistema Financeiro.

