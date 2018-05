Aumento de três vezes das taxas de parto para quem ganha só até 4.050 patacas

A partir do próximo dia 1 de Junho, as trabalhadoras não-residentes vão passar a pagar nove vezes mais por um parto. Os aumentos foram ontem anunciados, em Boletim Oficial, pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e prevêem apenas uma excepção – as trabalhadoras não-residentes casadas com residentes da RAEM. Às parturientes não-residentes que se encontrem em “situação de carência económica”, ou seja, que não aufiram mais do que 4.050 patacas mensais, será aplicado um aumento de três vezes.

Catarina Vila Nova

O aumento de nove vezes das taxas de parto para trabalhadoras não-residentes vai entrar em vigor a partir do próximo dia 1 de Junho, de acordo com um despacho do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, ontem publicado em Boletim Oficial. Contrariamente ao que garantiu Alexis Tam, em Março último, quando se reuniu com duas associações de trabalhadores migrantes, às empregadas domésticas não será aplicado o aumento de apenas três vezes das taxas de parto. No despacho ontem divulgado é suprimida qualquer menção às empregadas domésticas, sendo que o aumento de três vezes será aplicado a quem ganha só até 4.050 patacas mensais. A excepção da nova medida aplica-se apenas às trabalhadoras não-residentes que estiverem casadas com um residente da RAEM, que ficam sujeitas à apresentação de uma certidão de casamento e não de um comprovativo de paternidade.

Segundo os dados ontem confirmados pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, em Boletim Oficial, uma trabalhadora não-residente vai passar a pagar 8.775 patacas por um parto natural, ao invés das actuais 975, e 17.550 patacas no caso de cesariana, quando actualmente paga 1.950. Já as turistas, que pagam actualmente por um parto natural 1.950 patacas, vão passar a pagar 17.550 e, no caso de uma cesariana, passarão a pagar 35.100 patacas, quando pagam actualmente 3.900. Estes valores correspondem a um aumento de nove vezes face às actuais taxas praticadas no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ).

A excepção do aumento para o triplo fica somente reservada às trabalhadoras não-residentes “em situação de carência económica”, mediante a apresentação de um atestado comprovativo da situação económica emitido pelo Instituto de Acção Social. Ou seja, contrariamente ao que Alexis Tam havia prometido durante as reuniões que manteve, em Março último, com associações de trabalhadores migrantes, às empregadas domésticas não será aplicado nenhum regime de excepção. Para lhes ser aplicado este aumento de três vezes, as trabalhadoras não-residentes não devem auferir mais do que 4.050 patacas mensais. Este é o valor que o Instituto de Acção Social (IAS) considera corresponder ao risco social de um elemento de um agregado familiar, explicou ontem Lam Son Wa, chefe da Divisão de Assistência Social do IAS, em conferência de imprensa.

Para uma trabalhadora não-residente ser considerada como estando em “situação de carência económica” deverá requerer, junto do IAS, um atestado comprovativo de situação económica. As grávidas que não aufiram mais do que 4.050 patacas mensais podem requerer este documento até 30 dias após os serviços prestados na entidade de saúde pública, num dos cinco centros de acção social do IAS. Lam Son Wa garantiu que, após apresentação deste pedido, o IAS irá proceder à aprovação no prazo de 30 dias. “O IAS vai fazer a respectiva apreciação e, se necessário, também iremos visitar ‘in loco’ para questionar”, acrescentou a responsável.

Os aumentos ontem confirmados pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura contemplam apenas uma excepção, as trabalhadoras não-residentes que estiverem casadas com residentes da RAEM. Em Boletim Oficial é explicado que “o casamento é comprovado mediante apresentação da certidão de registo de casamento”. Na mesma conferência de imprensa, Ho Ioc San, sub-directora dos Serviços de Saúde, assumiu que esta é “uma decisão política”. “Nós só concedemos este tipo de benefício às parturientes que têm um marido de Macau. Têm de apresentar a certidão do registo de casamento porque, senão, é difícil comprovar que o homem é o pai do bebé”, afirmou a responsável.

Ho Ioc San voltou ontem a afirmar que os aumentos aprovados estão relacionados com a política de dois filhos, em vigor no interior da China desde Janeiro de 2016, e com as taxas praticadas no CHCSJ, que considera serem “demasiado baixas”. “Pelo que muitos chineses vêm cá para dar à luz e, durante 20 anos, nunca fizemos o respectivo ajustamento”, afirmou a mesma responsável.

Em comunicado, os Serviços de Saúde afirmam que, através deste aumento das taxas, “esperam que haja uma redução do número de parturientes não residentes de Macau que utilizam os serviços de parto do hospital público de Macau, com vista a proteger a utilização dos serviços pelas parturientes locais”. O mesmo organismo assegura que este ajustamento de taxas “não vai influenciar a gratuitidade do parto para as grávidas residentes de Macau e, no caso das grávidas não residentes e com marido residente de Macau, as taxas a cobrar mantêm-se”.