Universidade de Macau realiza congresso sobre confluências em língua portuguesa

O Departamento de Português da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de Macau vai realizar um congresso internacional sobre confluências em língua portuguesa, linguística, literatura e tradução, anunciou a instituição. Na conferência, que decorre entre os dias 10 e 12 de Maio, “serão apresentadas comunicações orais de mais de 40 investigadores e professores”, refere a Universidade de Macau em comunicado, acrescentando ainda que o evento “contará com a presença e participação de diversos académicos, educadores e alunos de pós-graduação”. De acordo com a Universidade, o encontro, que vai focar-se no o ensino e na aprendizagem do português, como Língua Estrangeira, vai receber professores e investigadores de vários países, nomeadamente Portugal, Brasil, Moçambique, França, Itália, Japão e China.

