TUI mantém condenação de oito anos e seis meses para irmãos Pereira Coutinho

O Tribunal de Última Instância decidiu manter a condenação a oito anos e seis meses de prisão para os irmãos Pereira Coutinho, por tráfico de droga. Ao PONTO FINAL, o advogado de defesa afirmou que o processo ainda está em curso e que ainda “há coisas que podem ser feitas”.

Catarina Vila Nova

Alexandre e Benjamim Pereira Coutinho perderam o recurso que tinham interposto junto do Tribunal de Última Instância (TUI) para reverter a condenação de oito anos e seis meses por tráfico de droga. O acórdão foi proferido no passado dia 27 de Abril mas só ontem foi tornado público, mantendo a decisão do Tribunal de Segunda Instância (TSI). Contactado pelo PONTO FINAL, o advogado de defesa, Francisco Leitão, disse ainda estar a analisar o acórdão, dando a entender que o caso não ficará por aqui. “Sabemos o que o acórdão diz, mas estamos a analisar se e o que é que iremos fazer em relação a isso. Não vou dar-lhe nenhuma declaração sobre isso, mas há coisas que podem ser feitas”, afirmou o causídico.

No acórdão pode ler-se que “os recorrentes suscitaram a questão do excesso da medida da pena”. Entendeu o colectivo de juízes que “é intenso o dolo dos recorrentes e são graves os factos ilícitos”, e que, “tendo em conta que o crime de tráfico de drogas é sempre frequente em Macau e põe em risco a saúde pública e a paz social, são prementes as exigências de prevenção geral”, recordando que os arguidos incorriam numa moldura penal que podia ir até aos 15 anos de prisão. Sobre a pena aplicada, Francisco Leitão recusou tecer comentários, “enquanto o processo estiver em curso”. “Antes do processo estar completamente fechado não gostaria de fazer comentários concretos nem sobre o conteúdo da decisão nem sobre a justiça da decisão. Uma vez transitado o acórdão poderei ter algum comentário sobre isso, mas enquanto o processo estiver em curso, e ainda está, não quero comentar”.

No recurso para o TUI, a defesa voltou a usar um argumento já defendido em instâncias anteriores. No acórdão ontem tornado público, pode ler-se que os recorrentes entenderam que as provas obtidas pela Polícia Judiciária através de apreensão de encomenda, “são provas obtidas mediante perturbação da liberdade de vontade ou decisão através da decisão de meios enganosos, pelo que devem ser nulas”. Em causa está um pacote de um quilo de marijuana que Benjamin enviou do Canadá para ser recebido em Macau pelo seu irmão, em Dezembro de 2016. Antes de chegar à RAEM, a encomenda foi interceptada pelas autoridades de Hong Kong, que a abriram, inspeccionaram e voltaram a fechar antes de a remeter para Macau, onde foi novamente aberta, analisada e voltada a fechar. A 21 de Dezembro de 2016, os filhos do deputado José Pereira Coutinho foram detidos quando se preparavam para levantar a encomenda, encontrando-se, desde então, em prisão preventiva.

Sobre este argumento, entendeu o colectivo de juízes que “há que distinguir os casos em que a actuação do agente policial cria uma intenção criminosa, até então inexistente, dos casos em que o arguido já está fortemente inclinado a delinquir, sendo que a actuação do agente policial apenas põe em marcha aquela decisão”. Neste caso, continua o acórdão, as actividades de tráfico de droga começaram a partir da expedição da encomenda do Canadá, no início de Dezembro de 2016. “A actuação policial não implica a desistência por parte dos arguidos das actividades criminosas nem provoca a prática das mesmas que, na realidade, já se encontram em execução”.

Outro argumento apresentado pela defesa era que a data de envio da encomenda do Canadá era posterior à data em que Benjamin saiu daquele país. De acordo com os registos do correio, o pacote foi entregue para ser despachado a 9 de Dezembro, quando Benjamin estava já em Macau, mas o TSI não entendeu existir aqui uma contradição por a encomenda poder ter sido enviada por outra pessoa, a pedido do arguido. Na decisão do TUI, o colectivo de juízes admite parecer que existe “contradição entre as provas”, por a data de envio da encomenda ser posterior ao regresso de Benjamim a Macau. Porém, continua o acórdão, os documentos da encomenda fornecidos pela companhia de correio rápido e por Benjamim a Alexandre, que contêm o mesmo número, e as conversas telefónicas entre os irmãos sobre a mesma “revelam, sem dúvida, que o pacote foi mandado pelo recorrente B [Benjamin] ao recorrente A [Alexandre], mesmo com a colaboração de um terceiro”.