Mais de metade dos esgotos recebidos pela ETAR da península despejada no mar sem tratamento

O secretário para os Transportes e Obras Públicas garantiu que vai pedir esclarecimentos à Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) sobre a real capacidade da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Península de Macau não corresponder à capacidade declarada pela DSPA. Aos microfones da Rádio Macau, Raimundo do Rosário voltou a assumir que “a ETAR não tem capacidade para o esgoto que é produzido em Macau”. Desde 2009 que cerca de metade do volume do esgoto recebido nestas instalações chega ao mar sem o devido tratamento.

A capacidade de tratamento da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Península de Macau é bastante inferior à declarada pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DPSA), de acordo com quatro relatórios de avaliação, avançou a Rádio Macau. A emissora indica que, pelo menos desde 2009, cerca de metade do volume de esgoto recebido é descarregado no mar sem o devido tratamento. Ao mesmo canal, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, disse não ter informações para explicar a discrepância de dados sobre a real capacidade da ETAR.

“Não sei. Depois perguntarei ao senhor director [da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA)]. Já pedi aos serviços para disponibilizarem toda a informação possível no site da DSPA. Agora, vou dizer ao director da DSPA para resolver esta questão da incongruência”, afirmou Raimundo do Rosário à Rádio Macau. O responsável reconheceu que “a ETAR não tem capacidade para o esgoto que é produzido em Macau”.

De acordo com a mesma emissora, uma das avaliações externas, encomendada pelo Governo, concluiu que a estação não consegue tratar 144 mil metros cúbicos de águas residuais por dia – ao contrário do que estava previsto no projecto de construção da ETAR, de 1995, e que serviu de base a contratos que se seguiram. As Estatísticas do Ambiente divulgadas em Abril último mostram que o volume de esgoto processado diariamente, no ano passado, pela ETAR da Areia Preta, foi 144 mil metros cúbicos.

Também a DSPA, nas estatísticas mensais sobre a ETAR, refere que a capacidade de tratamento da estação rondou, em média, os 144 mil metros cúbicos de água por dia, em 2017. A Rádio Macau adianta ainda que quatro relatórios de avaliação indicam que a ETAR não tem esta capacidade e que chegará, no máximo, a pouco mais de metade. As informações foram divulgadas numa decisão tomada este ano pelo Tribunal de Segunda Instância (TSI) sobre o processo que opõe a antiga operadora da ETAR, a CESL Asia, ao Executivo.

Entre 2011 e 2016, período de cinco anos durante o qual foi responsável pela gestão da estação, a empresa tentou demonstrar à DSPA que era impossível atingir a capacidade de tratamento prevista no contrato. Esta tese foi confirmada numa avaliação que o Governo encomendou à consultora AECOM, sendo que a Rádio Macau aponta que, nesse relatório, concluiu-se que, no limite, a ETAR tem capacidade para tratar 87 mil metros cúbicos de águas residuais por dia. A avaliação foi feita em 2015, mas apenas tornada pública através da decisão do TSI, tomada em Janeiro.

Nas estatísticas sobre a ETAR relativas ao presente ano, a DSPA indica que a capacidade de tratamento da Estação foi de 73 mil metros cúbicos por dia no mês de Janeiro e de 87 mil em Fevereiro. Estes dois valores estão próximos dos que a DSPA tem vindo a declarar, desde 2009, como volume de esgoto a receber tratamento biológico.

Uma fonte da indústria disse à Rádio Macau que é esta a quantidade de água realmente tratada na Estação. A restante, também descarregada no mar, é altamente poluente, apesar de receber o que o Governo chama de tratamento básico, explicou a mesma fonte. “Não tratamos como deve ser tudo, mas fazemos um pré-tratamento de tudo. Isso é que é importante”, declarou o secretário para os Transportes e Obras Públicas, citado pela mesma emissora, garantindo, desta forma, que as águas residuais recebem um tratamento básico antes de serem despejadas no rio.

Mais de metade dos esgotos que a ETAR recebeu foi despejada no mar, desde 2009, sem o devido tratamento. Segundo os dados disponíveis, 80 mil metros cúbicos, em média, por dia – valor que equivale a 32 piscinas olímpicas. Raimundo do Rosário havia já assumido, em 2016, que a ETAR está sobrecarregada desde 2009 e que a abertura de novo concurso público para a exploração da ETAR na península de Macau resolveria o problema.

Na semana passada, o Governo abriu o dito concurso público para os trabalhos de modernização, operação e manutenção da ETAR. O despacho publicado em Boletim Oficial menciona não só obras de modernização das instalações actuais, mas também de concepção e construção de novas instalações da ETAR. Quanto à capacidade da Estação, não são disponibilizadas informações. O prazo do contrato será de 55 meses – de 1 de Outubro deste ano até ao dia 30 de Abril de 2023.