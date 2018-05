Mais de 1.400 sociedades criadas no primeiro trimestre deste ano

Entre Janeiro e Março deste ano foram criadas 1.453 sociedades em Macau, menos 19 sociedades face ao mesmo trimestre de 2017. De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o capital social das sociedades constituídas cifrou-se em 235 milhões de patacas, número que representa um aumento na ordem dos 51,5%. A DSEC justifica o crescimento com “a constituição de sociedades com grande escalão de capital social no sector dos transportes, armazenagem e comunicações”, sendo que as sociedades constituídas predominantes pertenciam ao comércio por grosso e a retalho (582), aos serviços prestados às empresas (304) e à construção (176). O capital social das sociedades constituídas era proveniente, principalmente, de Macau (115 milhões de patacas) e da China continental (71 milhões de patacas), nomeadamente de Pequim (31 milhões de patacas). No caso do capital social oriundo das cidades chinesas da Grande Baía, totalizou 14 milhões de patacas – destas 67,3% pertenciam a Zhuhai. Por oposição, no trimestre de referência dissolveram-se 264 sociedades e o capital social destas sociedades alcançou 117 milhões de patacas. Até ao fim do primeiro trimestre deste ano, o número de sociedades registadas em Macau foi de 62.237, ou seja, mais 4.316 em termos anuais.

