Macau e Guangdong assinam acordo para fundo de desenvolvimento e cooperação

Macau e Guangdong assinaram na sexta-feira o acordo sobre a constituição do fundo de desenvolvimento para cooperação Guangdong-Macau. “A criação do “Fundo Guangdong-Macau” constitui o primeiro resultado frutuoso na área da cooperação da inovação financeira entre as duas jurisdições”, declarou o secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, em comunicado.

O mesmo responsável acrescentou que o fundo vai entrar em funcionamento a breve trecho. “O Fundo Guangdong-Macau dará o seu contributo na promoção das redes de articulação e conexão em termos de infra-estruturas na Grande Baía Guangdong-Hong-Kong-Macau, no apoio à construção de grandes plataformas e na formação de novas indústrias”, lê-se no comunicado.

O fundo, segundo o Governo, vai permitir a Macau aprofundar a cooperação a nível regional e integrar-se no desenvolvimento do país. A região vai desembolsar 20 mil milhões de renminbi, para este projecto, durante 12 anos.

Além de Guangdong, Hong Kong e Macau, a região da Grande Baía abrange nove localidades: Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing. Esta região de nove cidades e duas regiões administrativas especiais conta com mais de 110 milhões de habitantes.

De acordo com o comunicado do gabinete do secretário para a Economia e Finanças de Macau, o vice-governador da Província de Guangdong, Chen Liangxian, destacou a importância desta iniciativa que visa dar resposta ao apelo feito pelo Presidente da China, Xi Jinping, “de modo a aproveitar as oportunidades para a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e a acelerar os trabalhos dela decorrentes”.