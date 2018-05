Lusitanistas e UC abrem concurso a bolsa de estudo a investigadores da Ásia Oriental

A Associação Internacional de Lusitanistas (AIL) e a Universidade de Coimbra (UC) vão receber até ao dia 8 de Junho candidaturas para o concurso para uma bolsa de estudo inserida no Programa de Bolsas UC/AIL, destinada a jovens investigadores oriundos da Ásia Oriental, com o objectivo de incentivar os estudos na área da lusofonia – Língua Portuguesa ou Literatura e Cultura lusófonas. A AIL divulgou que o programa concede ao beneficiário uma bolsa de mobilidade no valor total de cinco mil euros que visa custear os encargos com a deslocação para Coimbra, bem como as despesas da estadia, a investigadores que pretendam fazer um período de investigação entre três a seis semanas, na UC, até ao dia 31 de Dezembro deste ano. A única bolsa concedida em cada convocatória anual tem obrigatoriamente como destino a UC. O bolseiro deverá realizar o seu período de investigação sob a orientação de uma pessoa associada à AIL que tenha a quota anual em dia.

