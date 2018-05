Funcionários das Forças de Segurança recorrem à Nova Macau para resolver feriados não gozados

A Associação Novo Macau remeteu uma carta para o secretário para a Segurança a expor o que diz ser um problema recorrente junto dos trabalhadores das Forças de Segurança que trabalham durante o turno da noite. A missiva surge na sequência de um conjunto de queixas por parte destes funcionários, recebidas pela associação, que alegam não ter direito a gozar os feriados públicos.

Catarina Vila Nova

Um grupo de funcionários das Forças de Segurança recorreu à Associação Novo Macau (ANM) para resolver o que dizem ser o problema de feriados não gozados. Num e-mail enviado em Janeiro, oito militarizados alegam que quem trabalha durante o turno nocturno não tem direito aos dias feriados, a não ser que estes coincidam com os dias de férias anuais. Ao PONTO FINAL, Sulu Sou, vice-presidente da ANM, explicou que, após receber esta queixa, a associação procurou verificar se este era um problema recorrente, tendo encontrado outras “cinco a seis pessoas” que confirmaram a situação. Após ter verificado o problema, a ANM remeteu uma carta ao secretário para a Segurança, exortando-o para a resolução da questão.

“Nós verificamos que este é um problema de há vários anos. Todos os anos, os trabalhadores do turno da noite não têm direito a gozar os feriados públicos. Por isso, nós escrevemos uma carta ao secretário para a Segurança a mostrar este problema e a exortá-lo a cumprir com as responsabilidades de equidade garantidas pela Lei Básica”, disse Sulu Sou.

Segundo explicou o deputado, o e-mail foi remetido à associação em Janeiro, não tendo sido possível confirmar a identidade dos remetentes. A ANM procurou confirmar as informações da missiva e fê-lo junto de outros “cinco a seis” funcionários das Forças de Segurança, alguns dos quais já reformados. “Eles confirmaram que é um problema de há muitos anos”, afirmou o activista.

A 27 de Abril a ANM enviou a carta ao secretário para a Segurança e publicou-a também nas redes sociais. Segundo explicou Sulu Sou, na caixa de comentários, onde foi publicada a missiva, outros trabalhadores das Forças de Segurança, que também trabalham no turno da noite, afirmaram passar pela mesma situação. “Apesar de não sabermos os nomes dos trabalhadores que nos enviaram o e-mail, nós publicámos a carta no Facebook, e muitos funcionários que trabalham para as Forças de Segurança falaram-nos da sua situação e disseram que o mesmo se passa há muitos anos”, garantiu o activista.