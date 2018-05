Deputados querem câmaras instaladas nos táxis para registo de conflitos

A instalação de câmaras nos táxis como instrumento de prova em casos de conflito entre taxistas e passageiros é defendida por deputados, ainda que a proposta do Governo, aprovada em Abril pela Assembleia Legislativa (AL), preveja apenas o uso de aparelhos de gravação de voz.

De acordo com a Rádio Macau, ainda que a maioria defenda a recolha de imagem, Vong Hin Fai salientou que não há uma proposta para tal por parte da 3ª Comissão Permanente da AL, à qual preside e que é responsável pela discussão, na especialidade, do novo Regime jurídico do transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer.

“Temos de pedir esclarecimentos. Por que não foi incluída a gravação de imagem? Foi por motivo de privacidade ou outros? Para recolha de provas, em caso de desacato, só a gravação sonora será suficiente?”, atira Vong Hin Fai, explicando que a intenção dos deputados é apenas questionar o Executivo.

Para além disto, o também advogado referiu que é necessário saber quem vai assumir os custos pela aquisição e manutenção de equipamentos de gravação – se, por um lado, as empresas de táxis, ou, por outro, o Governo.

A mesma emissora adianta que os deputados querem também detalhes sobre o tratamento que será dado às gravações. Falta regulamentação, alerta Vong Hin Fai: “Os titulares da licença não devem danificar, avariar ou interferir no funcionamento dos equipamentos. Mas parece que foi omitida uma parte: a referência ao tratamento das cópias dos registos, às gravações sem autorização e ao armazenamento dos dados”.

A instalação, manutenção, aferição, calibração e remoção do aparelho de gravação sonora podem apenas ser efectuadas pelas entidades autorizadas para o efeito pela Direcção dos Serviços dos Assuntos de Tráfego. O mesmo acontece com as informações registadas, que só poderão ser tratadas pela DSAT sempre que se entender necessário para efeitos de investigação das infracções administrativas.