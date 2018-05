Depósitos decrescem no mês de Março

O mês de Março registou um decréscimo de 0,3% nos depósitos de residentes, relativamente ao mês anterior, tendo atingido os 588.3 mil milhões de patacas – a maior fatia do montante é em dólares de Hong Kong (325.8 mil milhões de patacas). O montante revela, no entanto, um crescimento anual de 10,3%, divulgou a Autoridade Monetária de Macau (AMCM). Os depósitos de não-residentes também diminuíram mas, aqui, 3,8%, chegando aos 245.1 mil milhões de patacas.

De acordo com a AMCM, simultaneamente, os depósitos do sector público na actividade bancária decresceram 0,7%, equivalente a 196.0 mil milhões de patacas. “Como resultado, o total dos depósitos da actividade bancária decresceram 1,2% face ao mês anterior, atingindo 1.029,5 mil milhões de patacas”, lê-se num comunicado do organismo.

Quanto aos empréstimos internos ao sector privado no mês de Março, a AMCM diz que cresceram 0,2% em relação ao mês anterior atingindo 463,5 mil milhões de patacas. Aqui, tendo em consideração a divisa, destacaram-se os empréstimos feitos em dólares de Hong Kong (65,1%).

“Na análise do primeiro trimestre de 2018 com o trimestre anterior, no crédito pelo uso económico, os empréstimos bancários aumentaram 26,5% e 7,8% em ‘electricidade, gás e água’ e ‘restaurantes, hotéis e similares’. O sector em ‘transporte, armazéns e comunicações’ e ‘construção e obras públicas’ registaram decréscimos de 22,2% e 8,7%, respectivamente”, indica a AMCM, acrescentando que “os empréstimos ao exterior cresceram 4,8% atingindo 466,3 mil milhões de patacas”.

De acordo com as estatísticas publicadas pela autoridade, a massa monetária continuou a descer em Março, e a quota da pataca permaneceu relativamente estável. A AMCM detalha que “a circulação monetária e os depósitos à ordem decresceram 2,1% e 0,7%, respectivamente”.

Por outro lado, no final de Março, “o rácio empréstimos/depósitos de residentes cresceu de 58,7% no final de Fevereiro para 59,1%. Entretanto, o volume que incluiu o rácio empréstimos/depósitos de não-residentes também cresceu de 87,1% para 90,3%”.