Consulta pública sobre o Regime Jurídico da Intercepção e Protecção de Comunicações ainda sem data

O regime jurídico de admissibilidade de investigação criminal com recurso a escutas telefónicas está previsto no Código de Processo Penal actualmente vigente, afirmou o gabinete do secretário para a Segurança. O esclarecimento divulgado em resposta aos jornalistas surgiu depois de ter sido anunciado que o Governo está a estudar a criação de um Regime Jurídico da Intercepção e Protecção de Comunicações, que tem como propósito conjugar as necessidades no âmbito de execução da lei e o desenvolvimento da tecnologia de telecomunicações.

Em comunicado, o gabinete do secretário Wong Sio Chak diz que a reflexão sobre esta questão remonta ao ano de 2013. “No momento em que foi alterado o Código de Processo Penal, em 2013, pelo Governo da RAEM, as autoridades da área da Segurança propuseram efectuar alterações aos artigos [172º a 175º do Código de Processo Penal vigente], no sentido da articulação com as necessidades surgidas no âmbito da investigação criminal e estipular disposições mais rigorosas relativas ao seu procedimento, melhor assegurando a privacidade de pessoas”.

Foram os serviços competentes e respectivos juristas que travaram as alterações aos artigos, considerando “mais adequada a elaboração de uma lei avulsa para legislar” sobre este regime jurídico. “As autoridades da área da Segurança efectuaram, nos últimos anos, estudos e análises profundos sobre esta matéria, conjugando as necessidades no âmbito de execução da lei e o desenvolvimento da tecnologia de telecomunicações, tendo estabelecido uma profunda troca de opiniões com os serviços de justiça, elaborando em consequência a proposta da lei avulsa intitulada Regime Jurídico da Intercepção e Protecção de Comunicações”, lê-se ainda no comunicado.

A tutela da Segurança está actualmente a “proceder a um melhoramento do respectivo texto conforme opiniões” emitidas pelo Conselho Consultivo da Reforma Jurídica – depois de determinadas orientações políticas após discussão da matéria pelo Conselho Executivo. Ainda está por anunciar o arranque oficial da consulta pública junto da sociedade.